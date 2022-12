Tom Hanks disfruta de España con su mujer y su hijo Truman, que a sus 26 años debuta como actor

Tom Hanks está en España pero no ha venido solo, ya que disfruta de nuestro país junto a dos de las personas más importantes de su vida: su mujer Rita Wilson y su hijo Truman. No es un viaje de placer ni para hacer turismo, aunque el actor se muestra verdaderamente encantado de visitar Madrid y más si le acompaña su familia. La presencia de los tres en la capital se debe a su gira europea para promocionar su nuevo trabajo para la gran pantalla: El peor vecino del mundo (A Man Called Otto).

La estrella de Hollywood aterrizaba con los suyos el pasado sábado y se hospedan en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, por lo que también han tenido tiempo de relajarse aquí y disfrutar de unas cuantas horas de ocio antes de ponerse el 'mono' de trabajo. Este lunes, los veíamos acaparar los flashes durante la presentación del filme en el cine Capitol y demostrar que, además de los lazos de sangre que les unen, forman un gran equipo.

El protagonista de títulos tan emblemáticos como Forrest Gump o Salvar al soldado Ryan encabeza el reparto de esta cinta, donde también es el productor junto a su esposa. Además, este largometraje supone el debut como actor de Truman Hanks a sus 26 años. Él era, hasta ahora, el único hijo de Tom que no se había dedicado a la interpretación de los otros tres que tiene: Colin (1977) y Elisabeth (1982), de su primer matrimonio con Samantha Lewes; y Chester (1991), nacido de su relación con Rita Wilson.

Todo queda en familia en esta cómica y conmovedora historia, donde Tom da vida a un viudo cascarrabias y muy obstinado. Cuando una alegre joven familia se muda a la casa de al lado, encuentra la horma de su zapato en su espabilada y muy embarazada vecina, que pondrá su mundo patas arriba y cambiará para siempre su vida. El director de la película, Marc Forster, ha estado en la presentación al igual que otros miembros del elenco como la mexicana Mariana Treviño o Rachel Keller.

Ante las cámaras, Tom Hanks y sus más allegados se han dedicado continuos gestos de complicidad y cariño, no solo en los abrazos sino también con las miradas. "El éxito de nuestra relación es una cuestión de tiempo y madurez. Ambos sabemos que, pase lo que pase, estaremos juntos", confesaba el intérprete en 2019 sobre lo unido que está a su esposa. "Además de ser mi amante, es mi confidente y así ha sido desde el principio", señalaba en un entrevista con Oprah Winfrey.

Durante sus más de tres décadas juntos (se casaron en 1988), también han vivido etapas muy complicadas como fue el cáncer de mama que padeció Rita. Según ella, el tratamiento que recibió le produjo mucho dolor aunque salió adelante y pudo seguir sonriéndole a la vida con su energía y positivismo. "Le dije a mi marido: 'Si me muero, quiero que estéis tristes durante mucho tiempo... ¡Y luego me hacéis una fiesta!'", contó con humor al diario The Guardian en 2020.

