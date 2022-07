El hijo de Tom Hanks y Rita Wilson arremete duramente contra sus padres

Chester es el hijo mayor de Tom Hanks y su segunda y actual esposa Rita Wilson, con quien es padre también de Truman. El actor, de 66 años, tiene otros dos hijos, Colin y Elizabeth, de su matrimonio con Samantha Lewes, pero quien le ha dado más quebraeros de cabeza ha sido Chest, que siempre se ha visto envuelto en la polémica por sus problemas de adicción a ciertas sustancias desde que era adolescente. En sus últimas declaraciones, el hijo de Hanks ha arremetido contra sus padres, quienes le ingresaron en un centro de rehabilitación cuando tenía 17 años.

Chester, que ahora tiene 31 años, critica esta decisión duramente y asegura que le destrozó la vida. "Estaba en el punto más bajo de mi vida, completamente perdido. Hasta el punto en el que la histeria traspasaba los límites que yo conocía. Me hundieron psicológicamente", ha expresado a través de su canal de YouTube en el que ha subido un controvertido vídeo sobre La verdad de crecer como un Hanks. Aún así en cierto modo el hijo de Hanks y Wilson comprende la elección de sus padres "estaba totalmente fuera de control", y reconoce que pese a lo mal que lo pasó "no cambiaría mi situación por nada".

En su relato también expresó el lado bueno de ser un miembro de los Hanks. "Hay muchas ventajas, pero a veces puede ser bastante extraño. Pude hacer muchas cosas geniales que mucha gente no tuvo la oportunidad de hacer: viajar por el mundo, quedarme en buenos hoteles, volar en aviones privados y me siento bendecido por esto. No cambiaría mi situación". No obstante, reconoce que la fama puede resultar un arma de doble filo. "Es una espada de doble filo. Mi experiencia fue aún más complicada porque, además de que la fama es tóxica, yo ni siquiera era famoso. Solo era el hijo de alguien famoso, no había hecho nada para merecer ningún tipo de reconocimiento. Pero lo que eso generó fue mucho desprecio hacia mi persona".

Chester llegó a actuar en series como Empire y Shameless y se convirtió en cantante de rap con el nombre de Chet Haze. Las letras de sus canciones sembraron cierta polémica por cómo hablaba de las mujeres y de los afroamericanos. Y tambien causaron un gran revuelo su postura antivacunas después de que sus padres incluso llegaran a estar ingresados en un hospital de Australia en el peior momento de la pandemia. "Quería ponérmela, pero mi sistema inmune me dijo que era mejor no hacerlo. No necesito que nadie me manipule... Hay más pruebas de que los ovnis son reales que de que esa vacuna sea saludable", fueron sus palabras que fueron ampliamente criticadas.