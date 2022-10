Tom Hanks y Busy Philipps: ¿quién es fan de quién?

No cabe duda de que Tom Hanks es uno de los actores más admirados de la industria cinematográfica. Su laureada trayectoria profesional y sus entrañables personajes le han hecho ganarse el cariño de la mayor parte del público, y, como es obvio, de muchos de sus compañeros de profesión. Sin embargo, el protagonista de Forrest Gump también tiene sus propios ídolos y así lo ha demostrado en su encuentro con Busy Philipps, puesto que ninguno de los dos ha dudado en sacar sus teléfonos móviles e inmortalizar el momento con un simpático selfie.

En esta ocasión, su cita fue por motivos benéficos, el concierto Canta por la Libertad celebrado en Nueva York y en el que Busy ejercía de maestra de ceremonias, pero gran parte de está complicidad se debe a que está no es la primera vez que la pareja de intérpretes se reúne. Hay que recordar que, hace años, la estrella de White Chicks explicó en una entrevista en la televisión estadounidense que mantuvo un pequeño romance con el primogénito del artista, Colin Hanks, durante su etapa universitaria. De la misma manera, confesó que a pesar de que el amor se acabó para ellos por su juventud siguen manteniendo una estrecha relación de amistad.

A buen seguro, Colin, que también ha seguido los pasos laborales de su progenitor, está siendo uno de los mejores apoyos de la actriz en este delicado instante en lo relativo a los asuntos del corazón, puesto que, como bien afirmó en uno de los episodios de su podcast personal, Busy Philipps Doing Her Best (Busy Philipps intentando hacerlo lo mejor posible), había puesto punto y final a su matrimonio con Marc Silverstein tras 15 años de relación y 2 hijas en común, Birdie y Cricket, de 13 y 8 años respectivamente.

Tom Hanks tiene un nuevo proyecto cinematográfico en marcha

Todos los fans del ganador del Oscar están de enhorabuena porque Tom Hanks vuelve muy próximamente a la gran pantalla con un nuevo trabajo. El próximo 24 de febrero se estrena en los cines españoles El peor vecino del mundo, una comedia en la que el actor se pone en la piel de Otto, un señor de lo más cascarrabias que intenta hundir la vida de las personas de su barrio a través de sus protestas. Sin embargo, todo cambia para él cuando conoce a Marisol, la mujer que se muda a la puerta de al lado, que le enseña a vivir desde otra perspectiva, más feliz y conciliadora. Se trata del remake del filme sueco Un hombre llamado Ove y todo apunta a que será un éxito en taquilla.

