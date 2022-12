Valentina Ferragni explica el motivo por el que decidió romper con su novio tras nueve años juntos

Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre la inesperada de ruptura de Valentina Ferragni y Luca Vezil. Después de nueve años juntos, la pareja decidió poner punto y final a su relación provocando un sinfín de noticias, rumores... No está siendo fácil para ella, sin embargo, para zanjar este capítulo de su vida, la hermana de Chiara Ferragni ha decidido dar un paso al frente y ha utilizado sus redes sociales para dar su propia versión, mostrándose muy sincera al contar el motivo por el que rompió con su novio.

Durante todos estos años, era habitual ver a Valentina y a Luca presumiendo de amor, dedicándose mensajes muy románticos y publicando fotos en las que se mostraban muy cariñosos. La diseñadora de joyas ha recibido muchos mensajes por parte de sus fans, que se quedaron muy sorprendidos al ver que ya no estaban juntos. Por eso, ahora ha decidido hablar.

"Respondo esta pregunta porque es una de las que más se repite y, además, vosotros nos teníais mucho cariño, así que me parece correcto responder", comienza diciendo la influencer en un vídeo que ha publicado. "Obviamente, como cualquier pareja, hubo altibajos, y personalmente nunca quise mostrarlos ni compartirlos con nadie. Pero desafortunadamente los había y cuando me di cuenta de que estos bajos eran demasiado bajos, tomé una decisión que creo que fue la correcta para los dos", asegura. explicó.

"Y ya está... Creo que una vez que tomas conciencia de verdad, miras dentro de ti y entiendes que una cosa ya no te hace sentir bien... a partir de ahí te empiezas a sentir mejor", concluye la hermana de Chiara y Francesca Ferragni haciendo referencia a lo que ha aprendido tras su separación y el momento de tranquilidad en el que se encuentra ahora.

Coincidencias de la vida (o no), hace justo un año Valentina concedió una entrevista a H!FASHION en la que precisamente nos habló de sus planes de futuro con su novio. "Es muy romántico, pero todavía no hemos sentido el paso de casarnos. Vivo con él, tenemos una casa y claro que me gustaría casarme, pero no tengo prisa. Cuando nos sintamos listos, lo haremos", nos dijo. En 2019, la diseñadora también habló con nosotros sobre cómo se imaginaba que sería el día de su 'sí, quiero': "La verdad es que me gustaría casarme en la playa, pero no en Italia. Mi novio y yo nos conocimos en Grecia y la verdad es que me parecería muy bonito tener la oportunidad de volver allí para casarnos. Es mi sueño".

Nueva etapa

Ahora todo ha cambiado, pero Valentina afronta con una gran sonrisa esta nueva etapa de su vida. La influencer italiana está totalmente volcada en sus compromisos profesionales y esta semana la hemos visto junto a otras muchas estrellas en el desfile "Le Raphia" de Jacquemus que se ha celebrado en Le Bourget (Francia). Ferragni reapareció ante los fotógrafos luciendo un look que no pasó desapercibido, combinando un original conjunto blanco con un bolso amarillo y pendientes verdes.