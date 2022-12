Paris Hilton anuncia que quiere ser madre en 2023 y lo hará a través de fecundación in-vitro

Paris Hilton espera con ilusión la llegada del nuevo año. La socialité no solo tiene en marcha numerosos proyectos profesionales, la mayoría de ellos relacionados con su carrera de DJ, sino que también, en los próximos 12 meses, quiere darle un cambio radical a su vida personal, porque tiene en mente convertirse en madre junto a su marido Carter Reum. "Queríamos disfrutar de nuestro primer año de matrimonio siendo una pareja antes de traer niños a este mundo. Así que ahora que acabamos de celebrar nuestro primer aniversario, no puedo esperar a 2023", confesaba en una reciente entrevista con la revista estadounidense People.

VER GALERÍA

Paris Hilton sorprende con su último vídeo... ¿abrazada a Tom Cruise?

Paris ha decidido dar este paso tan importante a sus 41 años porque está segura de haber encontrado en el empresario al hombre de su vida, el compañero perfecto para crear un hogar. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para el matrimonio, puesto que la celebridad tiene problemas de fertilidad, lo que la motivó a congelar sus óvulos en 2020, que necesitan un tiempo de reposo antes de ser usados o donados. "Sabíamos que queríamos formar una familia, por lo general, estoy en un avión 250 días al año y así podíamos tener los huevos almacenados y listos, ahora tengo toneladas de ellos esperando".

Una noticia que, a buen seguro, también habrá creado una gran expectación en su familia. Kathy Hilton, madre de Paris, ha sido uno de sus mayores apoyos en todo este proceso, ya que siempre la ha tranquilizado para que no tuviese prisa o se agobiase por no quedarse en estado. Así mismo, su hermana Nicky, con la que está muy unida, le podrá dar muchos consejos, porque ella es madre de familia numerosa: Lily-Grace (5), Teddy (4) y un niño de medio año cuyo nombre no se ha hecho público todavía.

VER GALERÍA

Villas sobre el océano y paradisíacas calas exclusivas: así es el resort donde Paris Hilton pasa su luna de miel

Igualmente, la heredera de la popular cadena hotelera Hilton y su esposo han confesado que incluso tienen algunos nombres pensados para los bebés y que si pudieran elegir les gustaría que fueran mellizos o una niña, especialmente a Paris. Cabe recordar que Carter ya es padre de una niña de 10 años, fruto de una anterior relación con la estrella de la telerrealidad estadounidense Laura Patricio Bellizi.

VER GALERÍA

La madre de Paris Hilton confiesa la difícil etapa que atraviesa su hija mientras trata de ser madre

Una pareja muy unida

Paris y Carter se conocen desde hace más de una década, pero la chispa surgió entre ellos en 2019 volviéndose inseparables. En noviembre de 2021, pasaban por el altar con una gran celebración que se prolongó durante tres días. Primero, hubo una tradicional ceremonia en la fabulosa finca de Bel-Air del difunto magnate hotelero Barron Hilton, en la que Paris deslumbró a todos con un diseño de Oscar de la Renta. Los siguientes días los invitados pudieron disfrutar de una jornada de diversión en el parque de atracciones Pacific Park, situado en el muelle de Santa Mónica, y, finalmente, de un delicioso banquete en la ya citada mansión.

Nicky Hilton se marca 'un Blake Lively' en la boda de su hermana Paris