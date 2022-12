Licenciada en Arquitectura Técnica y diseñadora de joyas: conoce a Sheila Martori, la protagonista de 'Para toda la vida'

A sus 26 años todo lo que se ha propuesto en esta vida lo ha llevado a cabo con éxito. Pero hay algo que se le resiste: el amor. Y es que, Sheila Martori es una de esas personas que quiere encontrar a su media naranja y enamorarse de verdad. Para ello, la joven ya ha puesto remedio y, antes de buscar una aguja en un pajar, ha decidido embarcarse en una aventura de la que salir airosa y hallar a la persona con la que compartir un proyecto de vida juntos. Esto podrá hacerlo en un programa nuevo -presentado por Jesús Vázquez-, que se estrena este lunes 12 de diciembre, Para toda la vida. The Bachelorette, y en el que Sheila Martori será la protagonista de esta historia.

¿Quién es Sheila?

Positiva, valiente, especial y ambiciosa. De hecho, consigue todo lo que está a su alcance. Ella es licenciada en Arquitectura Técnica y, también, diseñadora de joyas. Estas dos profesiones son su gran pasión. Uno de sus hobbies es el golf. De hecho, es un deporte que practica desde pequeña y en el que ha competido en diferentes torneos. Sheila es una todoterreno. Y es que, actualmente está estudiando un máster de interiorismo y, a la vez, está preparando el lanzamiento de su propia línea de joyas. Además, tiene experiencia como modelo y en 2015 se alzó con el título de Dama de Girona. En la presentación del programa el pasado 1 de diciembre, Sheila aseguró no haber tenido buena experiencia en sus relaciones: "No mostraba mis sentimientos por todo lo que he vivido".

Su paso por el daiting show le ha hecho abrirse más: "Al ir poco a poco confiando en mí misma, ha sido cuando esa coraza se ha roto y por fin he podido sentir de verdad. He tenido relaciones tóxicas y no me he sentido completa, valorada por las personas que he tenido al lado", declaró en su día. En una de las promos el programa, Sheila Martori describe a su chico ideal: "Alto, moreno, muy seguro de sí mismo, con ambiciones y muy cariñoso", explica, siendo su prototipo "una mezcla entre Álex González y Maxi Iglesias". Por otro lado, Sheila admite que de las primeras cosas que se fija en un hombre son en la sonrisa y en la mirada. Además, en otro vídeo señala que algo con lo que no empatiza es con "la falta de comunicación, la toxicidad, el no ser capaz de ser equipo en pareja y el que no sea cariñoso", señala.

Sheila Martori estará acompañada de 20 pretendientes a los que tendrá que conocer. Pero solo uno de ellos será el que le robe de verdad el corazón. Citas, veladas inolvidables, experiencias increíbles, cocktail parties... de todo ello disfrutará la arquitecta para conocer quién será su amor verdadero. Con cada uno de ellos vivirá momentos diferentes en los que podrá comprobar si conecta -emocionalmente hablando-, si se divierte, si se siente querida y, sobre todo, si se enciende la llama de la pasión. Su paso por esta temporada estará marcada también por los puntos de inflexión que se irán produciendo a medida que pasen las emisiones. Y es que, también habrá celos, rivalidades, lágrimas, dudas, desamores... y es, precisamente esto último, lo que quiere evitar.