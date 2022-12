Ibai Llanos y Ramón García, de nuevo juntos para dar las Campanadas

Ibai Llanos y Ramón García repiten por segundo año consecutivo como pareja de presentadores para dar las Campanadas desde Twitch, la plataforma desde la que el streamer ha conseguido un reconocimiento en el mundo de las redes sociales de nuestro país. Esta dupla tan variopinta, que obtuvo grandes datos para ser una opción para muchos todavía desconocida (se conectaron más de 2.200.000 personas a su directo y unas 788.400 cuentas estaban conectadas un minuto antes de acabar el año, según FórmulaTV), regresa así para decir adiós al 2022 desde la madrileña Puerta del Sol durante la última noche de 2022. "Un gran año merece un gran final", ha escrito Ibai desde sus perfiles sociales junto a la fotografía de un reloj que marca las doce menos cuarto.

"No hay que perder la tradición. Este 31 de diciembre daré las Campanadas en directo con Ramón García. Desde mi canal de Twitch. Pasemos de año juntos. 2023, vamos a por ti", ha escrito también Ibai en sus perfiles socials para anunciar el último evento del año. Aunque para Llanos es tan solo la segunda vez que repite como presentador de este día tan especial, esta será la decimonovena retransmisión para Ramón García, que supera a Anne Igartiburu (que no dirá adiós desde TVE por primera vez en 17 años) después de quince entregas en Televisión Española, dos en Antena 3, la del año pasado y esta próxima de nuevo junto a Ibai.

Las Campanadas no serán el único evento importante que tiene Ibai durante este mes de diciembre, ya que el próximo domingo 11 a las 18:00 de la tarde el streamer tiene preparado El último en pie, una recreación de un vídeo de MrBeast con 10 concursantes (Telmo Trenado, DjMariio, Nil Ojeda, Komanche, Skain o Agustin51, entre otros) que competirán por ser el que más tiempo aguanta de pie dentro de un círculo. Un formato novedoso en el que el ganador se llevará 30.000 euros para él y 30.000 para la ONG que elija.

Además, Ibai despedirá el 2022 tras haber reconocido el pasado octubre que no está pasando por uno de sus mejores momentos por culpa del "hate insano" que recibe en numerosas ocasiones. "Entiendo que es algo que forma parte de mi vida pero hay días que se hace complicado. Es verdad que el dinero o lo bien que te vaya la vida a veces no puede protegerte. No sé por qué hoy me ha costado un poco más todo esto", dijo.