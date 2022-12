¿Son estas tres hermanas británicas las nuevas Kardashian?

Quizás los fans más acérrimos de las Kardashian recuerden sus inicios en el mundo del reality, allá por 2007 cuando Kourtney, Kim y Khloé eran simplemente tres hermanas buscando su lugar en el mundo del espectáculo, posando como modelos y con su propio negocio de ropa, con una familia disfuncional en donde las pequeñas de la casa, Kendall y Kylie, apenas tenían 10 años. Han pasado 15 años y ahora son el clan más mediático de Hollywood, con una trayectoria y proyección que muchos actores y cantantes desearían, rebatiendo así la idea de que los programas de telerrealidad son para gente sin talento. Un recorrido que ahora la familia Sims desea recrear, pero ¿quiénes son estas despampanantes mujeres que llegan como un huracán al género televisivo?

Son Chloe Sims, de 41 años, y sus hermanos que, acompañados de su madre, protagonizarán House of Sims, que está actualmente filmando en Los Ángeles. El público británico ya conoce a la familia y, sobre todo, a Chloe, la mayor de los cuatro hermanos, por su participación en el reality The Only Way Is Essex, un programa en el que siguen a varios ciudadanos del condado británico. Permaneció una década como uno de los personajes principales hasta que el pasado año decidió decir adiós al programa y dar comienzo a sus propios proyectos. Sus hermanos Charlie, Franki y Demi, de 30, 27 y 26 años, también han participado de manera ocasional en el espacio televisivo.

A principios de año, Chloe aseguró que para ellos era "un sueño" el poder protagonizar su propio reality, a lo que Frankie añadió que intentarían que fuera lo más "crudo posible" para representar cómo es la vida en su casa. La familia ha firmado un contrato "de seis cifras", según han asegurado los medios británicos, para producir este programa en el canal de televisión gratuito OFTV que se estrenará a principios de año. Precisamente la premisa de House of Sims será el ver cómo la familia intenta alcanzar "la fama internacional" gracias a sus viajes desde Essex, donde viven todos, hasta Estados Unidos.

La carrera de Chloe comenzó cuando era adolescente, cuando se presentó a un concurso de modelaje y, aunque no ganó, consiguió que un fotógrafo se interesara por su perfil, aunque no fue algo duradero en el tiempo. Poco después de cumplir la mayoría de edad tuvo a su primera hija, Maddie, por lo que empezó a trabajar en todo lo que pudiera para ofrecerle la mejor vida posible a la pequeña. Antes de cumplir los 30 consiguió un trabajo como conejita Playboy después de haber hecho los castings para algún que otro reality sin haber llegado a participar en ninguno, y apareció la oportunidad de The Only Way is Essex pero lo rechazó. No fue hasta la segunda temporada cuando se unió al programa, lo que supuso un cambio radical en su vida y en la de su familia.

Ahora Chloe tiene más de un millón de seguidores y sus hermanas Frankie y Demi rondan los 500.000 y 300.000 respectivamente. Por supuesto, su estilo urbano y atrevido no pasa desapercibido, así como el clásico maquillaje de las chicas inglesas y un pelo siempre extralargo y peinado en plena tendencia, pero lo que sin duda ha conquistado al público es su personalidad extrovertida y natural delante de las cámaras, de la misma manera que Kourtney, Kim y Khloé.