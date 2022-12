El tierno mensaje de John Travolta tras la inesperada muerte de Kirstie Alley

Fueron pareja en la pantalla y, aunque su historia de amor de película no traspasó los límites del celuloide, la atracción existía. Así lo confesó en una ocasión Kirstie Alley, que tristemente y de manera inesperada ha fallecido a los 71 años de edad, acerca de su relación con John Travolta. El actor, que protagonizó con ella las divertidas comedias de la saga Mira quién habla, compartió algunas imágenes de la carismática actriz junto a unas cariñosas palabras en las que reconoce lo especial que fue para él la intérprete. “Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te amo Kirstie. Sé que nos volveremos a ver” y añadió un breve clip de una de sus escenas más románticas en la que bailan a la luz de la luna llena y se besan.

Travolta y Alley protagonizaron juntos las tres películas de la serie Mirá quien habla, entre 1989 y 1993. En ellas interpretaban a un matrimonio con un bebé (luego tuvieron más), un divertido retrato de la paternidad pues se escuchaban los pensamientos del pequeño durante toda la cinta. Hace poco la actriz había revelado que se estaban planteando llevar esta historia de nuevo a la pantalla. “John y yo, ambos tenemos muchas ganas de hacerlo, porque creemos que sería gracioso que seamos los abuelos” dijo Alley sobre un proyecto que por desgracia no verá la luz.

Alley se refería a Travolta como el “mayor amor de su vida” y en alguna ocasión reconoció que habría querido tener una relación con él. “Casi me escapo y me caso con John. Lo amaba, todavía lo amo. Si no hubiera estado casada, habría ido y me habría casado con él”. Reconoció que nunca engañó a su marido, pues entonces estaba casada con el también actor Parker Stevenson (se divorciaron en 1997). Por su parte, John Travolta se casó con Kelly Preston en 1991. La actriz falleció en 2020 a los 57 años después de dos años de combatir el cáncer de mama que padecía.

"Nos entristece informar de que nuestra increíble y amorosa madre falleció después de una batalla contra el cáncer que se le había descubierto recientemente" escribieron los hijos de la artista, True y Lillie Parker. Detallaban además que la actriz había estado rodeada de los suyos en todo momento en estos últimos días y que se enfrentó con entereza a la enfermedad. En seguida decenas de amigos, compañeros actores y aficionados anónimos dejaron mensajes de condolencia recordando a la actriz como Jamie Lee Curtis, que trabajó con ella en la serie Scream Queens. "Nos pusimos de acuerdo en estar en desacuerdo en las mismas cosas. Fue una gran socia cómica y una hermosa mamá gallina” dijo la intérprete. Kelsey Grammer, compañero de Alley en Cheers, añadió que la quería mucho.