Eros Ramazzotti se convertirá en abuelo a los 59 años

Eros Ramazzotti va a ser abuelo. El cantante italiano, de 58 años, ha confirmado la feliz noticia junto a una foto de su hija Aurora embarazada. Este anuncio coincide con una fecha muy especial, el 26 cumpleaños de la joven, que triunfa como 'influencer' y presentadora. La primogénita del artista está a punto de convertirse en madre por primera vez con su novio, el ingeniero Goffredo Cerza, a quien conoció en Londres en 2017. La pareja no puede estar más feliz con su próxima paternidad. Además, ya han comunicado a todos sus familiares que el bebé que esperan es un niño.

Aurora también ha recibido la felicitación de su madre, la modelo y presentadora suiza Michelle Hunziker, de 45 años. "En unos meses replicarás esta foto con tu bebé en brazos…tú también serás una madre joven y crecerás con tu hijo como yo lo hice contigo…¡Es maravilloso! Este es un cumpleaños muy especial. Celebrarás tu 26 cumpleaños con dos corazones latiendo en ti... Te amo infinitamente".

Eros Ramazzotti y Michelle Hunziker dieron la bienvenida a Aurorsa el 5 de diciembre de 1996. Un año y medio después, decidieron casarse, pero su relación no llegó a buen puerto y se separaron en 2003. El cantante entonces rehizo su vida con la modelo italiana Marica Pellegrinelli. Se conocieron en 2009, se dieron el 'sí, quiero' en 2014 y tuvieron dos hijos, Raffaella Maria y Gabrio Tullio. Su romance parecía perfecto, sin embargo, en 2019 rompieron.

Michelle Hunziker, por su parte, se casó en 2014 con Tomaso Trussardi, heredero del imperio Trussardi, y tuvo dos hijas con él, Sole y Celeste. Se separaron a principios de 2022, aunque en los últimos meses han sido fotografiados juntos, lo que ha dado pie a rumores sobre una posible reconciliación.

Aurora está muy unida a sus padres y celebra que su relación haya mejorado con el paso del tiempo. "El año pasado por primera vez en muchos años celebramos mi cumpleaños todos juntos, es un círculo completo, para mí y para ellos; también es un hermoso mensaje para los muchos que se separan y piensan que las relaciones nunca se recuperarán", contó el pasado mes de agosto a la revista Vanity Fair. "El amor es realmente lo único que importa. Tengo que agradecerles a ambos por enseñarme eso", añadió.

Cuando cumplió 18 años, Aurora aseguró que no quería seguir los pasos de sus conocidos padres. “No quiero ser cantante. De pequeña soñaba con ser veterinaria, pero ahora no lo sé. Algunas personas tienen la suerte de saber exactamente que quieren ser en un futuro. Soy una persona muy creativa, pero aún no he encontrado mi camino”, manifestó durante la entrevista concedida al programa de la televisión italiana Verissimo. Tras estudiar en Reino Unido, la joven regresó a Italia y ahora triunfa en redes sociales y la pequeña pantalla.