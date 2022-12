Andreu Buenafuente cambia de look para su nuevo proyecto

Loading the player...

Antes de terminar el año, estamos viendo a muchos rostros conocidos que han decidido dar un giro radical a su imagen. Ya hemos visto la espectacular transformación de Natalia Verbeke o la nueva melena de Claudia Osborne, y hoy tenemos que hablar de Andreu Buenafuente. Sí, has leído bien. El popular presentador catalán está causando sensación con un look muy diferente al que nos tiene acostumbrados. Este fin de semana se ha convertido en el centro de todos los flashes junto a su mujer, Silvia Abril. Sin embargo, su nueva imagen tiene una explicación y es que está rodando El otro lado, una serie original de Movistar+ en colaboración con su productora, El Terrat, en la que está trabajando con su gran amigo y compañero Berto Romero. Dale al play y no te pierdas su look.

