Muere a los 37 años el cantante de 'country' Jake Flint el mismo día de su boda

El cantante estadounidense de country Jake Flint ha muerto de manera repentina a los 37 años en su noche de bodas. Horas después de dar el 'sí, quiero' el pasado sábado a su novia, Brenda, fallecía una vez terminada la celebración de la boda, convirtiendo el que debía ser el día más feliz de sus vidas en el más terrible de todos. "Deberíamos estar revisando las fotos de la boda pero en vez de eso tengo que elegir ropa para enterrar a mi marido", comenta Brenda en sus redes sociales. "La gente no está destinada a sufrir tanto dolor".

"Mi corazón se ha ido y de verdad que necesito que vuelva", continúa. "No voy a poder aguantar mucho más. Lo necesito aquí". Jake pidió la mano a Brenda el pasado mes de enero y, desde entonces, esperaban con emoción el que iba a ser su gran día y que, desafortunadamente, ha terminado en tragedia.

Aún no han trascendido las causas de la muerte, tan solo que le sobrevino mientras dormía. Hacía apenas unos días que había dado su último concierto, curiosamente para sustituir a otro cantante, Jim Bauchman, que tuvo que cancelar su actuación por no encontrarse bien. Flint, además, tenía programados nuevos proyectos, entre ellos, una pequeña gira por Oklahoma y Arkansas que iba a finalizar en febrero.

Reconocido como el mejor artista emergente en los 'We Are Tulsa Music Awards' de 2018, su entorno ensalza de él, más si cabe que sus cualidades como músico, su calidad humana. "Era una persona sociable y tenía un increíble sentido del humor", señala su representante, Clif Doyal, al periódico The Oklahoman. "Hacía reír a todos y los hacía sentir bien".

"Jake tiene un millón de amigos y no estoy segura de cómo sobrellevarán esta pérdida", comentaba en las redes sociales otra gran amiga del cantante, Brenda Cline, que asegura quererlo "como a un hijo". "Por favor, oren por su nueva esposa Brenda, por la preciosa madre de Jake, su hermana y el resto de su familia y amigos", continúa Cline. "Esto va a ser increíblemente difícil para muchos".

Flint heredó su pasión por la música de su padre, que acostumbraba a ponerle discos de Dire Straits, John Denver o James Taylor, si bien lo que marcó un antes y un después fue la irrupción en sus vidas del ELA. Cuando a su padre le diagnosticaron esta enfermedad, este, preocupado por no poder compartir tiempo con su hijo haciendo deporte o determinadas actividades que en un momento dado no pudiese realizar, pidió a unos amigos de toda la vida que enseñasen al pequeño Jake a tocar la guitarra. Aquello marcaría el futuro de quien entonces era tan solo un niño.

Con cuatro álbumes de estudio, es uno de los máximos representantes del ‘Oklahoma Red Dirt’, un estilo dentro de la música country propio de ese estado de Estados Unidos, en el que él se crió. Entre sus mayores éxitos, destacan 'Long Road Back Home', 'Hurry Up and Wait'o 'What's Your Name?'.