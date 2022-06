Tom Mann, estrella del concurso 'Factor X', pierde a su novia de forma trágica el día de su boda

La tragedia ha golpeado de lleno a Tom Mann y de la forma más cruel que uno pueda imaginarse. El cantante británico, que saltó al estrellato en su país allá por el 2013 gracias a su participación en el popular concurso televisivo X Factor, ha perdido a su pareja y madre de su hijo pequeño de forma dramática y repentina. Hecho devastador para el artista de 28 años que provoca aún más dolor y conmoción si cabe, después de que el fallecimiento de su novia se produjera el mismo día que iban a celebrar su boda. Es el músico quien ha comunicado este lunes la fatal noticia a través de una desgarradora carta, donde anunciaba la muerte de su prometida Danielle Hampson por causas que aún se desconocen. Acababan de regresar de un viaje con amigos a Cerdeña y nada hacía presagiar un suceso tan duro como este, que además tenía lugar en la fecha programada para darse el "sí, quiero".

VER GALERÍA

Tom se había mostrado siempre muy enamorado de la que consideraba como la mujer de su vida y mejor amiga, que tenía 34 años y se dedicaba a las relaciones públicas. Juntos y felices criaban a su bebé de ocho meses, de nombre Bowie, que desgraciadamente ha quedado huérfano de madre. La pareja comenzó a salir en 2015, época en la que él ya se había hecho muy conocido en Reino Unido tras su paso por televisión y formar parte después de la banda Stereo Kicks. "No puedo creer que esté escribiendo estas palabras, pero mi querida Dani murió en la mañana del sábado 18 de junio", comenzaba diciendo el cantante a sus fans, explicando que todo había ocurrido tan solo unas holas antes de pasar por el altar. "Lo que se suponía iba a ser el día más feliz para nosotros, acabó siendo algo demoledor", se lamentaba mientras reconocía que no ha parado de llorar desde entonces. "Ella era mi mundo entero y lo mejor que me ha pasado nunca", expresaba a continuación absolutamente roto..

VER GALERÍA

El artista explica que aún está tratando de asimilar esta pesadilla, y su fuerza para seguir adelante la encuentra sin duda en el hijo que nació fruto de su amor con Danielle. "No sé ni a dónde ir, pero necesito toda la energía que pueda por el bien del nuestro niño", expresa Tom. En este sentido, le escribe a su fallecida novia que hará lo posible por criar al pequeño como ellos siempre habían querido. "Te prometo que sabrá lo increíble que era su mamá y le haré sentirse orgulloso", le dice en un texto repleto de sentimiento y desolación. Por último, se dirige también a ella para recorcarla como la persona "más hermosa por dentro y por fuera" del mundo, reconociendo que le va costar levantar cabeza después de esto ya que estará de duelo durante mucho tiempo. "Mi mundo no es más que oscuridad sin ti", concluye en un mensaje que está recibiendo un alud de respuestas de apoyo y cariño.