Lauren Jauregui explica el sorprendente efecto óptico de su look en los American Music Awards

La alfombra roja es uno de los retos casi diarios de las celebrities. Hay que preparar el estilismo, el look beauty con el que se acompañará y todos los detalles, pero incluso a pesar de tanta organización a veces hay fallos. Ha sido el caso de Lauren Jauregui, exintegrande del grupo Fifth Harmony (en el que estaba Camila Cabello) en los American Music Awards, que se celebraron el domingo en Los Ángeles. La cantante vistió un traje de Norma Kamali que marcaba sus curvas, pero a la hora de posar para las fotos ocurrió algo inesperado. Su chaqueta no quedaba como ella pensaba, y el resultado ha dado que hablar hasta el punto de que la artista se ha pronunciado al respecto. ¡No te pierdas el vídeo y dale al play!

