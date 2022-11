Las contundentes declaraciones de Al Bano sobre Lydia Lozano: 'No le voy a pedir perdón... es una gran actriz' A pesar de no haber sido vetada, la colaboradora no acudía al reencuentro con el cantante italiano en 'Sábado Deluxe'

Corría el año 1994 cuando la hija de Al Bano Carrisi y Romina Power, Ylenia Carrisi, desaparecía en Nueva Orleans sin dejar ningún rastro. Nunca se encontró el cuerpo y, en diciembre de 2013, se declaraba su fallecimiento. Sin embargo, en 2005, Lydia Lozano afirmaba que tenía información de que Ylenia Carrisi seguía con vida, una noticia que negaba Al Bano y que sería el inicio del conflicto entre el cantante italiano y la periodista. Aunque la colaboradora tuvo que pedirle perdón en varias ocasiones, este nunca lo aceptó. 17 años después, y con la disculpa aún en el aire, la tensa relación entre uno y otro continúa. Ha sido Al Bano el que ha vuelto a salir a escena y, antes de entrar en materia a contar cómo es su vida actualmente, ha mandado un demoledor mensaje a Lydia Lozano.

Al Bano Carrisi, que cumplirá 80 años en la próxima primavera, se ha abierto en canal y ha respondido a si estaría dispuesto a perdonar a Lydia Lozano: "Yo no tengo nada contra Lydia. El dolor que ha causado ha sido demasiado pero ya está olvidado. El perdón se lo tiene que dar es Dios, yo soy un pobre diablo y no le voy a dar el perdón", sentenciaba el artista en el plató del Deluxe. El artista italiano ha asegurado haber olvidado toda la polémica y lo que pasó durante estos años. No obstante, tiene claro que jamás perdonaría a la colaboradora: "Esta mujer tiene las lágrimas como si tiene una fábrica, es como el mes de marzo tiene su lluvia cada día, es de lágrima fácil", señalaba, añadiendo que, "una mujer que ha hecho tanto daño... Yo he olvidado todo, que haga su vida y tenga su éxito, pero que se olvide de mí como yo me he olvidado de ella". Al Bano ha insistido en todo el dolor que le había causado Lydia Lozano en su vida: "Lo que hizo fue único e irrepetible, solo quería publicidad", decía.

Durante la entrevista, los colaboradores han querido saber el motivo por el que no daba su perdón a Lydia, a lo que Al Bano ha respondido lo siguiente: "Cuando encuentras una persona que ha hecho tanto daño.. No ha hablado de amores terminados, ha hablado de una hija, de mi hija, describiendo lo que no podía decir. Sin saber la verdad y sin llamar y decir 'Albano, qué te parece'. Es una cosa absurda. Me parece que es una gran buena actriz", explicaba con rabia, considerando que Lydia Lozano está haciendo "una película". La ausencia más sonada ha sido la de la propia colaboradora, que no había asistido a trabajar por una crisis de ansiedad -presa del pánico por volver a ver a Al Bano en directo-, tal y como ha señalado un compañero que estaba en su casa. "Es la primera vez que Al Bano no veta a Lydia, pero ella no ha acudido a su puesto de trabajo", explicaba Jorge Javier. Ya lo había adelantado este viernes la misma Lozano, cuando se enteró que Al Bano se sentaría este sábado en el programa: "No estoy preparada para una segunda humillación. No vuelvo a hablar del tema ni volveré a pedir perdón", decía.

Su relación actual con Romina Power

Al Bano también ha tenido palabras para la que fuera su mujer durante tres décadas, Romina Power, con la que tuvo cuatro hijos. Sin embargo, dos años después de la desaparición de Ylenia Carrisi, ambos pusieron punto final a su matrimonio porque se vieron superados por la situación. Además de ser pareja en la realidad, también eran un dúo en lo profesional. Tras su ruptura, los dos se han estado cruzando duras acusaciones, puesto que uno pensaba que la hija había fallecido y el otro que continuaba desaparecida. "De mi hija sé lo que he pasado, lo sé muy bien, Romina no ha aceptado esto", explicaba. A pesar de todo ello, recientemente se les ha visto subidos juntos a un escenario, lo que ha sorprendido a los millones de seguidores que les han seguido desde siempre.

En la actualidad, tanto Al Bano como Romina mantienen una relación cordial: "Romina es la mamá de mis hijos y tenemos que llevar estos asuntos. De vez en cuando actuamos juntos. He amado a mi familia como nada en el mundo y he gastado toda mi energía en trabajar. Los años 90 fueron para olvidar", aseguraba, recordando la tragedia que dinamitó su matrimonio. "Entre Romina y yo nació un amor fuera de serie. Escribía música todos los días solo con mirarla, la he querido como los ingleses han querido a su reina Isabel... Ha sido un gran amor, hemos hecho cosas grandes en la vida y en el escenario. Fue un amor fuera de lo normal, la he querido como a nadie en mi vida", zanjaba. Ahora, Al Bano está feliz junto a su pareja, la presentadora Loredana Lecciso, con la que lleva 25 años y tiene dos hijos, de 20 y 21 años.

Por otro lado, En cuanto a las últimas informaciones sobre el caso de Ylenia Carrisi, medios italianos aseguraban a finales del año pasado haber encontrado a la hija de Al Bano y Romina. Y es que, al parecer, tal y como señalaban, se habría hallado viva a Ylenia, en mal estado, en un sótano de un edificio de Nueva Orleans, y viviendo con vagabundos y siendo víctima de drogas. Los medios italianos se habrían hecho eco de un supuesto expediente secreto en el que se afirmaba este hallazgo.