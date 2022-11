Maratón de series para el fin de semana entre lo nuevo de Netflix hoy

La variedad que trae esta semana la plataforma de streaming es muy sugerente, por un lado veremos lo nuevo de Élite con el avance de los conflictos que ya vimos en la quinta temporada, todo empezará con un atropello gravísimo y con la llegada de unos influencers muy agresivos a Las Encinas. Y como ya se huele la Navidad, Netflix nos da una segunda cuchara de azúcar (tras el estreno de Navidad de golpe con Lindsay Lohan la semana pasada) con el largometraje sobre una estrella del pop que pasa la Navidad con una familia de fans, en Navidad contigo, donde veremos crecer el amor mientras el pavo navideño se sirve el 24 de diciembre. Pero si lo que buscas es algo de intriga, los creadores de la aclamada Dark regresan con una serie igual de enigmática y oscura que aquella, en 1899 seguiremos a un barco de vapor con emigrantes europeos a los que les costará llegar a Nueva York, pues otro barco de emigrantes se topará en su camino en plenas aguas del Atlántico.

Navidad contigo

Las comedias románticas ambientadas en Navidad son un género único que trae cada año una nueva cosecha de relatos. Si hace una semana fue Lindsay Lohan quien presentó Navidad de golpe, ahora le toca el turno a Navidad contigo en el que conoceremos a Angelina, una cantante pop hastiada de la fama y de una vida en constante tránsito por su trabajo: conciertos, coreografías, grabaciones, entrevistas y fans. Al otro lado de la ecuación está Freddie, un padre soltero que es empujado por Connie, su hija adolescente a volver al camino del amor o por lo menos a tener citas de Tinder. Al margen de esto, la joven es una gran fan de Angelina y pide un deseo en redes: poder conocer a su ídolo. El mensaje cala hondo en la estrella, que decide dar una sorpresa a la hija de Freddie y pasar un día con ella, sin embargo con lo que no contará la cantante es con conocer al padre de Connie y enamorarse en plena Navidad. Si te gustó Notting Hill (con Hugh Grant y Julia Roberts) este nuevo largometraje te recordará en mucho a su trama, pues veremos a una estrella de la música como pez fuera del agua viviendo una Navidad con una familia común y conmocionada por tener a una diva en su salón.

Élite (temporada 6)

Al llegar a la sexta temporada comprobamos que ninguno de los integrantes de la primera entrega siguen en Las Encinas, la serie ha sabido renovarse de arriba a abajo según se suceden los cursos, no sólo respecto a sus rostros, también en los conflictos que muestra. En el primer capítulo de la sexta temporada volveremos a sumergirnos en un acontecimiento impactante que servirá para colocar en el punto de mira a todos los personajes, en este caso será un atropello con fuga. Ya en los capítulos anteriores vimos como Benjamín (el director de Las Encinas) entraba en prisión a la espera de ser juzgado por la muerte de Samu. Isadora (Valentina Zenere) fue violada por dos alumnos del centro en una fiesta, hecho que espera a ser resuelto en esta nueva entrega.

Al centro llegarán nuevos alumnos, en concreto los encarnados por Carmen Arrufat (Sara) y Álex Pastrana (Raúl), una pareja de influencers apodados Saraul y que han sido especialmente becados por la dirección del centro para servir de escaparate en redes sociales y aupar la popularidad del instituto, sin embargo ellos no proceden del estatus social del que provienen el resto del alumnado. Sin embargo este altavoz para redes se puede volver en contra de la poca armonía que aun atesoraba el centro, pues las opiniones de ambos influencers serán incendiarias y no conocerán límites, juzgando por ejemplo el caso de violación de Isadora y deslegitimiando su declaración, poniendo en duda el suceso que vivió y calentando aún más los ánimos entre los alumnos.

El prodigio

Este largometraje aún está proyectándose en algunas salas de cine de España, pero ya llega a la plataforma de streaming aclamada por la crítica como una historia muy original y contada con mucha honestidad. Todo arranca con un milagro, una niña irlandesa de 1862 se niega a comer desde hace meses y sólo se alimenta de fe. Lo que hace a esta película una propuesta tan interesante es que se ambienta en una época en la que no existe internet y, por supuesto, los personajes no están bajo en influjo de las redes sociales, y sin embargo la forma en la que se contagian las noticias, los bulos y la desinformación corre como la pólvora. Dirigida por el director chileno Sebastian Lelio, en ‘El prodigio’ encontramos un punto de partida que recuerda mucho a otros films de caza de brujas, inspiradas generalmente en Salem, pero en este caso son las personas que ponen en duda el milagro de la joven los que son objeto de cuestionamiento, considerándose a ellos los herejes y cayendo en desgracia.

1899

Esta semana llega una cita señalada en la agenda de muchos de los fans de la aclamada serie alemana Dark, que se hizo famosa por sus saltos en el tiempo y el aura fantasmagórica en la que se movía. En este caso 1899 se bautiza con el año en el que se ambienta, una época de inmigración de europeos hacia Estados Unidos. La acción comienza en un barco de vapor con emigrantes con destino a Nueva York, sin embargo en su trayecto por el Atlántico se topan con otro buque de inmigrantes a la deriva, este hecho cambiará la travesía y todos los sueños proyectados de sus pasajeros. Estamos ante una serie con forma de rompecabezas que mantiene la esencia y la atmósfera de ‘Dark’ en cuanto al misterio y a la oscura trama de secretos que deberemos atravesar para comprender qué se oculta bajo los sueños, deseos y esperanzas de ambas tripulaciones. Además, la serie cuenta con la participación de Miguel Bernadeau, al que conocimos en 'Élite'.

El país de los sueños

El director de la aclamada saga Los juegos del hambre aterriza en Netflix dirigiendo un largometraje protagonizado por Jason Momoa, quien ha dado vida a Aquaman en su primera entrega y estrenará la continuación el año que viene. El film está basado en el cómic de Winsor McCay Little Nemo in Slumberland, un volumen que ha sido considerado por los expertos como el gran clásico de las novelas gráficas. Su protagonista es Nemo, una niña que busca a su padre, pero no lo tendrá fácil pues éste ha desaparecido en un extraño mundo onírico. Jason Momoa interpreta a Flip, una criatura monstruosa con cuernos y colmillos que decide ofrecerse para ayudar a la pequeña en este empeño. Se trata de una historia llena de imaginación que retrata también cómo fue la vida del padre de la hija antes de la desaparición que le hizo huérfana, ambos vivían en un faro y estaban muy unidos, y ese mundo de sueños donde el padre se perdió arranca con la desaparición de él en el agua, el mar se lo tragó.