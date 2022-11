Esto es lo que Antonio Banderas pide a una pareja para tener una relación duradera

Antonio Banderas, que estrena en el Teatro Albéniz de Madrid el musical Company, se ha sincerado sobre las dificultades que tiene su personaje para comprometerse, un papel que según ha revelado no tiene nada que ver con él. "He estado comprometido más de la mitad de mi vida. Me he casado dos veces y ahora estoy en una relación que es prácticamente un matrimonio, aunque no haya papeles de por medio", ha dicho el intérprete, que he dejado claro que interpreta a un hombre que es egoísta porque cree que estando con alguien se pierde más que se gana. Pero no solo eso, el actor ha explicado que lo único que le pide a su pareja es que sea consciente de que "el tiempo en la relación cambia en la forma de amarse".

VER GALERÍA

Antonio Banderas y su hija Stella estrenan el primer proyecto en el que trabajan juntos

El que fuera protagonista de La máscara del Zorro, que ha asegurado que esta "cansado pero muy contento", ha explicado al presentador del programa de Antena 3 que tiene claro que la pasión que existe al principio de las relaciones amorosas acaba desapareciendo porque se va transformando en algo más interesante. "Lo que le pido a una pareja es paciencia. He estado casado 20 años y si eres paciente te vas encontrando con cosas muy bellas en ese camino. Pero vivimos en una sociedad orgásmica que cuando pierde esa energía del principio sale a buscar otra y no se dan cuenta de que algunas etapas del amor solo te las puede dar el tiempo. No hay otra forma de conquistar ese lugar", ha continuado diciendo Banderas.

Antonio ha culpado a las tecnologías, aunque cree que han aportado cosas muy buenas, de que las relaciones amorosas no sean todo lo profundas que eran años atrás, ya que ha hecho que la vida vaya más deprisa. Además, Banderas ha confesado que durante los cinco meses que se preparó para el estreno de Company en Málaga solo hablaba en el teatro y no articulaba palabra (solo a través de una pizarra) con su pareja, Nicole Kimpel. "El teatro musicial exige mucho y te vuelves muy neurótico. En este tiempo que estemos en Madrid hasta febrero viviré solo para esto y me implicaré en la obra y en mis compañeros", ha dicho el intérprete, que cree que debemos deshacernos de tantas cosas materiales y dejar de preocuparnos tanto por el dinero.

VER GALERÍA

Nicole Kimpel desvela cómo fue su encuentro y el de Antonio Banderas con el rey Carlos III

Aunque Antonio ha pensado en numerosas ocasiones todo lo que podría conllevar abrir un teatro como el Soho de Malága, el actor ha confesado que no se arrepiente porque desde que tuvo el infarto en 2017 se dio cuenta de cuáles eran las cosas que verdaderamente quería y eran importantes: su hija, sus amigos, su familia y su vocación artístisca. "Yo soy actor por el teatro musical, que fue el que me pegó el impacto en los años 70. Quería volver a los escenarios porque me gusta. No persigo nada más que el poder expresarme frente a un público y contar historias y reflexionar. Es un acto de civilización precioso. El teatro es puro sin nada en medio".

En su relación con el éxito y el fracaso, Banderas ha asegurado que hay que tomárselo todo con mucha naturalidad porque hay decepciones que ayudan mucho y triunfos que te menten en malas espirales de las que es difícil salir. "El éxito es muy complicado de controlar. No se sabe por dónde viene y no hay unna fórmula par obtenerlo, pero sí para encontrar la excelencia y la calidad, aunque no está ligado al triunfo. Ha habido películas que he pensado que iban a reportarme grandes críticas y han pasado sin más y otras por las que creía que me iban a crucificar y han sido muy premiadas", ha explicado Antonio, que tiene muy claro que aunque sea él quien mande en el teatro se rodea de personas que le dicen cuándo se equivoca o cómo debe mejorar. "Estando en Málaga, mi hija, Estela del Carmen, fue segunda de dirección y me daba consejos muy productivos. Creo mucho en su criterio, pero además creo mucho en mis actores y tengo los oídos abiertos", ha comentado.