Eva de Dominici, cuñada de Penélope Cruz, muestra las graves quemaduras de su accidente doméstico

El 12 de noviembre de 2021, Eva de Dominici, pareja de Eduardo Cruz y, por tanto, cuñada de Penélope Cruz, sufrió un accidente doméstico bastante grave. Según contó en aquel momento, estaba cocinando una sopa de calabaza en su casa de Los Ángeles cuando la máquina explotó justo a su lado. A pesar de las profundas quemaduras de segundo grado B, la actriz puso rumbo a México para seguir trabajando en la serie The Cleaning Lady. "Estuve grabando con mucho dolor, vino un médico a inyectarme un calmante”, tal y como contó meses después Minuto Argentina, un programa de la televisión argentina. "Pasé un mes muy difícil, porque las curaciones eran muy dolorosas", añadió. También confesó que le fue muy complicado compaginar el rodaje con las visitas médicas y el cuidado de su hijo Cairo, que entonces tenía dos años. "Yo no estaba bien”, reconoció.

Ahora, pasado un tiempo, ha decidido mostrar sus heridas y sincerarse sobre este traumático episodio. "Estas fotos no son recientes. Un año atrás tuve un accidente con una máquina en la cocina. 12 de noviembre de 2021. A las 24 horas estaba subida en un avión medicada para seguir trabajando", ha explicado a todos sus seguidores. Eva de Dominici, de 27 años, sufrió quemaduras en el pecho y en el brazo. Pero la más impactante fue en una de sus muñecas. "Las curaciones eran insoportables y todos los días, en distintas ciudades. Seguir trabajando me hacía bien. No me gustaba hablar del accidente, solo necesitaba compañía mientras atravesaba el dolor físico y agotamiento mental", ha declarado.

Tras este accidente doméstico, la actriz sufrió otro doloroso percance mientras rodaba The Cleaning Lady en Las Vegas. "Eran las cinco de la mañana, yo tenía los ojos un poco rojos y la maquilladora se ofreció a ponerme unas gotitas. Pero cuando me las puso, se confundió y me colocó pegamento de uñas", reveló ante el asombro de los presentadores de Minuto Argentina. "Corrimos a urgencias y no había otra opción que cortar todas las pestañas, así que esto que estás viendo es todo mentira, no tengo pestañas", aclaró. El diagnóstico fue "abrasión en las córneas", pero ella continuó trabajando. "En vez de grabar ese día terminé grabando al día siguiente, me pusieron anteojos".

