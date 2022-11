Carla Barber anuncia su segundo embarazo, seis meses después de ser madre

Carla Barber está embarazada de nuevo. La doctora ha confirmado que será madre por segunda vez, una noticia que llega seis meses después del nacimiento de su pequeño Bastian. El niño será así hermano mayor de un bebé, del que todavía no sabe el sexo, una sorpresa que tiene pensado desvelar dentro de unos días cuando bautice a su hijo. “Un nuevo amor crece dentro de mí. La familia aumenta y no podemos estar más felices. Estoy deseando contaros mucho más” comenta, mostrando la alegría de familiares y amigos al recibir la noticia. Ya dirigiéndose directamente al niño o niña que está en camino, añade: “Estamos ansiosos por conocerte y felices con tu llegada, te queremos”.

La doctora especializada en medicina estética ampliará así la familia junto a Joseph, el empresario farmacéutico de origen francés con el que sale desde el pasado verano. En el mes de mayo recibieron a su primer retoño, Bastian, que nació mediante una cesárea (traía algunas vueltas de cordón alrededor del cuello, como ella misma contó). En este sentido ha recibido algunos mensajes cuestionando este segundo embarazo, comentarios a los que ha respondido asegurando que sus médicos le han dicho que podía ser madre de nuevo con total seguridad.

Se refirió además a la enfermedad que padece, síndrome de Brugada, dolencia de la que habló hace un año con sus incondicionales. “Es una canalopatía que da lugar a arritmias y que produce muerte súbita” dijo entonces. Ahora ha comentado que tras un estudio no se encontró ninguna mutación genética, por lo que no se podría aislar la enfermedad haciendo selección de embrión y fecundación in vitro y reiterando que ha consultado todo con sus médicos. “Puedo ser muchas cosas, pero la irresponsabilidad no es una de ellas” ha dicho enfrentándose a las críticas.

Ilusionada avanza que solo su madre y su pareja saben el sexo del bebé, una sorpresa que se revelará dentro de unos días. “Llevo un tiempito embarazada y el próximo finde en el bautizo de Bastian sabremos el sexo del bebé. Llevo más de un mes esperándolo”. Carla Barber, doctora en medicina estética y que fue Miss España en 2015, mantiene una discreta relación con Joseph desde hace un año, un amor que llegó a su vida tras su mediática ruptura con Diego Matamoros. Con él ha cumplido su sueño de formar una familia que pronto sumará un miembro más.