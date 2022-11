El desgarrador testimonio de la reportera Rocío Arauz tras la muerte de su madre por un mal diagnóstico

"Mi madre no ha podido luchar. No la han dejado pelear contra el cáncer no diagnosticado que se la ha llevado". Así comienza el desgarrador testimonio de la periodista Rocío Arauz. Esta gaditana, que actualmente trabaja el el programa Hoy en día, de Canal Sur TV, ha lamentado públicamente el fallecimiento de su progenitora, María de los Ángeles, que se produjo el pasado 3 de noviembre en un hospital de Sevilla. "Cuando después de varios años de peregrinaje por más de cinco hospitales y decenas de visitas a diferentes especialidades médicas por fin dieron con la justificación de sus insufribles dolores, era tarde: la metástasis ya le había provocado un fallo multiorgánico".

Según denuncia, el primer diagnóstico de su madre fue una hernia discal, pero el dolor no mejoraba con el tratamiento. Después, una enfermedad mental con la que intentaba "llamar la atención". "Con el recurrente pretexto de que era 'paciente de salud mental' la mandaban de vuelta a casa sin las pruebas que habrían justificado el origen de su indecible sufrimiento", ha dicho Rocío. Hasta que la situación de María de los Ángeles empeoró drásticamente. "El paralizante dolor la postró en una cama. Dejó de caminar e incorporarse de un día para otro. Perdió 20 kilos en poco más de un mes", ha explicado la reportera, que ha trabajado en Antena 3, Televisión Española, Cuatro y Telemadrid.

Desesperada, Arauz llevó a su madre a las urgencias de otro hospital. "La traje para tratar de que un neurólogo pudiera determinar qué le estaba produciendo las últimas confusiones que presentaba", ha recordado. Allí, en menos de 24 horas, pusieron nombre a su enfermedad, pero ya no había solución y María de los Ángeles no pudo recibir ni cuidados paliativos. "En la primera analítica aparecieron los marcadores tumorales muy altos. En el primer tac craneal, manchas metastásicas en el cerebro; en el tac de abdomen, cáncer metastásico de colon perforado. Había sufrido un infarto del que ni siquiera se había quejado. A mi madre el fallo renal provocado por la metástasis le produjo una encefalopatía urémica que le distorsionó en sus últimos días la percepción y capacidad de expresión o relacionarse", ha detallado con profundo dolor.

La periodista siente que a su madre "la trataron humillante y vejatoriamente aferrándose a la denostada e ignorada baza de la salud mental". El único consuelo que encuentra en estos momentos es que ha podido estar con ella hasta el final. "Ha muerto mientras le acariciaba la mano con todo el dolor de mi alma devastada. A mi madre no le han dejado luchar. Yo lo voy a hacer por ella y por su dignidad", ha concluido.