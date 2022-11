Gerard Piqué: 'He exprimido cada día de mi vida como si fuera el último y espero seguir viviendo de esa manera'

Es, sin duda alguna, uno de los hombres del momento. Gerard Piqué se ha convertido en el centro de la noticia no solo por temas personales sino también profesionales, y es que en estos días han confluido temas muy importantes que marcarán un antes y un después para él. Para hablar de todo ello, Piqué ha estado en el canal de Twitch de Ibai Llanos y ha empezado su entrevista dando el primer titular: "Estoy muy bien".

"Hacía tiempo que no hablaba, creo que la última vez fue hace meses... En el Camp Nou di un pequeño discurso, pero con prensa hace meses que no hablo, antes de empezar la temporada", ha recordado el deportista. Piqué se ha mostrado muy sonriente, relajado, simpático... "Ahora estoy libre de decir, ya no es eso de tener que estar encasillado y responder lo que toca", ha dicho haciendo referencia a su salida del FC Barcelona.

En su charla con Ibai Llanos, el que fuera jugador azulgrana ha reconocido que tiene ganas "de hacer muchísimas cosas". "Piensa que he disfrutado muchísimo de mi carrera futbolísitca, pero ahora tener la libertad de no estar cada día entrenando ni los fines de semana ocupados con partidos, me va a dar la oportunidad de centrarme en otras muchas cosas que quiero hacer".

Su visión de la vida

Ibai le ha preguntado por qué no ha querido hablar con ningún medio, a lo que el jugador catalán han respondido: "Hay veces que tengo ganas de hablar, tengo ganas de dar espectáculo y hay veces que no. Durante estos meses es que no tenía ningunas ganas… y ahora, una vez que me he despedido, pues veremos, igual sí damos más espectáctulo".

"Me he ido muy muy feliz, de verdad te lo digo. Estoy muy feliz. Miro hacia atrás y veo que he hecho un viaje espectacular, me he sentido un privilegiado cada día de mi vida durante todos estos años. No podía pedir nada más. Era simplemente vivirlo, porque hay gente que lo tiene y le da miedo vivirlo. Yo me he dedicado a eso, a exprimir cada día de mi vida como si fuera el último, porque me lo estaba pasando bomba. Y espero, ahora que me he retirado, seguir viviendo de esta manera", ha dicho sobre su manera de entender la vida. Piqué es consciente de que: "Tengo la oportunidad de vivir una vida que merece mucho la pena. Cada día me despierto por la mañana y la primera frase que digo es: Soy un privilegiado".

Vivir al límite

El jugador barcelonés ha recordado que los jugadores "son personas y no somos robots". "Necesitamos ir a comer y cenar fuera, a tener vida social, salir de fiesta… Todo tiene un balance en la vida. Yo he tenido una carrera de casi 20 años y me he cuidado para poder estar ahí, pero es que si no sales de fiesta qué me pongo ¿a salir de fiesta ahora? Es que es obligatorio, si no sales de fiesta durante cinco años… hay algo oscuro. Da igual si eres futbolista o eres camarero, eso da igual".

Piqué tiene claro que "he jugado al límite toda mi vida y lo voy a seguir haciendo". "Soy así, pero lo he reconocido… Hay gente a la que le gusta hacerlo todo a la perfección y hay gente que es distinta. A mí me gusta jugar al límite, las normas son así, pues intentemos que sean así", ha comentado. En ese momento Ibai le ha preguntado que si su forma le ser le ha traído muchos problemas y él ha respondido que sí. "Sé las consecuencias".

Su retirada

Al preguntarle por el final de su carrera profesional, Piqué se mostró muy sincero, asegurando que: "Son muchas razones que uno va pensando a medida que va pasando la temporada...". "Empecé con una reunión con el míster en la que me transmitió que este año lo iba a tener difícil, pero yo quería intentarlo. Las sensaciones desde el inicio no fueron las mejores en líneas generales y vi que el parón del Mundial era una oportunidad para tomar esa decisión. Yo siempre dije que cuando no me sintiera importante lo dejaría". Gerard confesó que llegó un punto en el que se sentía "desubicado". "No me sentía como me había sentido siempre… Hubo algún día que estuve a punto de ir al vestuario y decir: 'Se acabó'. No acababa de sentir que fuera mi sitio", dijo.

La despedida en el Camp Nou

"El sábado… buff… para mi fue espectacular, no me esperaba lo que pasó", confesó Piqué. "A la despedida no le daba la importancia que luego le he dado. Tener una despedida así se agradece muchísimo y te das cuenta lo que la gente te quiere y te aprecia. Pero yo siempre había dicho que yo la despedida me quería ir de un día para otro y desaparecer. No me gusta despedirme, odio las despedidas… y aquí considero que no es una despedida, porque estaré ligado al club toda mi vida, sea como sea", explicó.

¿Tendrá futuro en el Barça?

Tras su punto y final como jugador en el club azulgrana, muchos se preguntan si en un futuro le gustaría ocupar otro tipo de cargo, como por ejemplo, la presidencia. Piqué lo tiene claro: " Yo creo que en algún momento seguro que me apetecerá. Ahora mismo no lo tengo en la cabeza (...) Veremos en un futuro, no sé si lejano, cercano... pero sí que me gustaría poder ayudar al club de mi vida a explotar todo el potencial que tiene".

Su misterioso nuevo proyecto

Ibai y Piqué volverán a colaborar juntos en una nueva idea que verá la luz muy pronto. "Es algo muy gordo, que llevamos meses trabajando. Involucra a streamers pero también hay alguna sorpresita", ha dicho Piqué, que ha aprovechado para dar algunas pistas: "Es algo relacionado con un deporte que conocemos todos y que va a durar semanas, es un evento te diría que de meses y es un evento en el que yo voy a tener un rol que siempre he soñado".

"A veces hemos hecho eventos juntos, pero en este vamos a estar en roles diferentes", ha contado, añadiendo que: "Yo seré organizador y tú serás participante, que creo que vas a ser de los mejores". "Una cosa, la gente va a poder participar, eso va a molar mucho", ha contado sobre este misterioso proyecto que anunciarán esta tarde a las 20:00 horas.

