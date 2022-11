A ella no le caía bien y le llamaba 'Tintín': conoce la historia de amor de Joaquín y su mujer La pareja comenzó su relación hace 20 años y a día de hoy siguen formando el tándem perfecto

Joaquín Sánchez y su mujer, Susana Saborido, son una pareja estable desde que comenzó su historia de amor hace ya dos décadas, un tiempo que no ha hecho mella en su relación ya que a día de hoy siguen formando el tándem perfecto, sin dejar de reírse y divertirse juntos. Pero, lo que no todo el mundo sabe es cómo fueron los inicios de su romance, cuánto le costó al deportista del Betis conquistar a su mujer o quién les presentó. ¿Quieres conocer la historia de amor de Joaquín Sánchez y Susana Saborido? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

