¿Hallada la tumba de Cleopatra? Descubren un impresionante túnel en el lugar donde se cree que está enterrada

Encontrar la tumba de Cleopatra sería el descubrimiento del siglo. La última faraona de Egipto fue una mujer culta, inteligente, de un atractivo impresionante y una gran avanzada a su tiempo hasta tal punto que su figura se ha convertido en un icono aún en nuestros días. Gran diplomática y estratega, sirve de inspiración a miles de mujeres en la actualidad. Entre ellas, a la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez, que siente admiración por este personaje histórico desde muy joven y ha dedicado su vida a buscar la tumba. Los indicios, tras años de investigación y de exvacaciones, apuntan a que está a punto de dar con ella.

VER GALERÍA

-Cleopatra y Marco Antonio, una historia de amor marcada por la pasión y la tragedia

Su equipo, financiado por la Universidad de Santo Domingo en colaboración con las autoridades egipcias, ha descubierto un impresionante túnel tras excavar varias capas de roca bajo el Templo Taposiris Magna, próximo a la antigua capital de Alejandría y dedicado a Osiris, el dios amante de Isis, la diosa egipcia que Cleopatra personificaba. Martínez ha descrito a ese túnel como "un milagro de la ingeniería": está a 13 metros de profundidad, se extiende a lo largo de 1.305 metros y mide otros dos de alto, tal y como detalló el jueves el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.

Cleopatra estaría enterrada junto a su amante, el general romano Marco Antonio. La faraona habría negociado con el Emperador Octavio un permiso especial para que él fuera enterrado en Egipto con el objetivo de recrear la historia de Isis y Osiris, a los que los dioses, según el mito, confirieron inmortalidad para vivir eternamente juntos. El templo dedicado a Osiris sería, por tanto, según la arqueóloga, el lugar más apropiado para ello.

VER GALERÍA

-Las grandes novedades en Egipto en 2022

Kathleen Martínez lleva desde 2005 trabajando en Taposiris Magna, convencida de que era el camino para dar con la tumba de Cleopatra y Marco Antonio. Comenzó de la mano de la mayor eminencia del mundo en arqueología egipcia, Zahi Hawass, pero él no compartía la teoría de Martínez: aseguraba que no podía estar allí su tumba porque los antiguos egipcios no se enterraban en templos, sino en pirámides o lugares propios de enterramiento.

Por eso, cuando la dominicana halló, hace un año, 16 catacumbas en Taposiris Magna comprobó que iba por el buen camino. "Es la prueba de que allí hay una tumba real", explica en Heritage Key. Además, dentro del templo ha encontrado numerosas imágenes con el nombre de Cleopatra y de Marco Antonio, así como monedas en las que está estampada la figura de la faraona.

VER GALERÍA

-Las pirámides de Egipto, un prodigio de las matemáticas y la astronomía

Parte del túnel, sin embargo, está bajo las aguas del Mediterráneo y se cree que los cimientos del templo también lo estarían. Los fuertes terremotos que ha habido en la zona a lo largo de la historia los habrían sumergido. Los trabajos de excavación se centrarán ahora en intentar acceder a esa parte. Mientras, su colega Hawass, antes, como decíamos, reticente, ya ha reconocido la excavación como todo un éxito: "Si descubrimos la tumba… será el descubrimiento más importante del siglo XXI. Si no descubrimos la tumba… hicimos grandes descubrimientos aquí, dentro y fuera del templo".

Sin duda, como dice Kathleen Martínez, con su trabajo en Taposiris Magna ha "cambiado para siempre lo que se sabe de los templos funerarios egipcios". "Este es el lugar perfecto para la tumba de Cleopatra".