El inusual posado de Leighton Meester (Gossip Girl) y su marido, Adam Brody (The OC) Los actores, que están casados desde 2014 y tienen dos hijos, no suelen dejarse ver mucho en público

Tres años. Ese es el tiempo que hace que no veíamos en una alfombra roja a Leighton Meester y Adam Brody. Los actores siempre han querido mantener su relación alejada de los focos y, por eso, no suelen acudir juntos a muchos eventos públicos. Sin embargo, hacen excepciones cuando se trata de momentos importantes, y eso es lo que ha sucedido esta semana. El actor estadounidense, de 42 años, ha estrenado su nueva miniserie Fleishman Is in Trouble y su mujer quiso acompañarle.

Muy cómplices y enamorados, Leighton y Adam posaron ante los fotógrafos en el Carnegie Hall de Nueva York, donde se convirtieron en el centro de todos los flashes. Junto a ellos estaban otras estrellas como el matrimonio formado por Claire Danes y Hugh Dancy, además de los actores Jesse Eisenberg y Lizzy Caplan, pero ellos fueron los grandes protagonistas.

La actriz, a la recordarás por su papel de Blair Waldorf en la popular serie de televisión Gossip Girl, estaba sensacional con un elegante vestido de terciopelo marrón con bordados florales y sandalias doradas de tiradas. Además, llevaba la melena peinada con un bonito semirecogido. Por su parte, su marido se decantó por un traje azulado, corbata negra y una original camisa que parecía salpicada con pintura.

Brody y Meester se conocieron en el año 2010 en el rodaje de la película La hija de mi mejor amigo, pero no empezaron a salir hasta tres años más tarde. En ese momento, los dos ya se habían convertido en estrellas de la televisión gracias a sus personajes en las series juveniles Gossip Girl y The O.C. y se convirtieron en una de las parejas de moda.

Siempre muy discretos en lo que a su vida privada se refiere, los actores se casaron en febrero de 2014 en una ceremonia íntima que celebraron en California. Su primera hija, Arlo Day, nació hace siete años y en 2020 la familia se amplió con la llegada de su segundo hijo, del que todavía no ha trascendido el nombre.

Leighton, de 36 años, ha estado muy volcada en el cuidado de sus pequeños y en alguna ocasión ha hablado de lo que le ha costado compaginar su vida personal con la profesional. "Estuve separada de ellos durante un mes y no lo pasé nada bien", dijo en una entrevista que concedió al portal ET. La actriz reconoció que le invadió un sentimiento de culpa y que pensaba que mejoraría con el paso del tiempo, pero no ha sido así.

Respecto a su marido, la protagonista de películas como Country Strong, The Roommate o Fin de semana en Croacia, asegura que no puede estar más feliz de "verlo convertirse en padre". "Es todo lo que imaginé que sería cuando decidimos tener hijos. Es realmente asombroso (...) y creo que es algo innato en él", dijo haciendo referencia a la crianza de sus hijos. Por su parte, Brody ha confesado que ser padre ha sido algo "mágico" para él y que se siente muy afortunado de la familia que ha formado junto a Leighton.