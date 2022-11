La divertida respuesta de Paula Echevarría al lapsus de Rosalía cuando confunde su nombre

Paula Echevarría ha sido la protagonista de una de las anécdotas más divertidas de la gala de los 40 Music Awards. La actriz se subió al escenario junto a Alexia Putellas para entregar uno de los galardones más codiciados de la noche, el de Mejor Álbum, que acabó en manos de Rosalía. La cantante, sin poder ocultar la enorme emoción que sentía por tal reconocimiento, quiso dedicarle unas sentidas palabras de admiración a la futbolista y a la influencer.

Sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada a la intérprete de Despechá que en este improvisado discurso acabó cambiando el nombre de Paula. "Qué fuerte porque soy tan fan de Alexia. No me había dado cuenta que el premio me lo estaba dando ella, soy muy fan, y, claro, de María también" declaraba haciendo referencia a la protagonista de Velvet que, a su vez, sonreía ante este pequeño error.

Tan peculiar momento no tardó en viralizarse en redes sociales donde los usuarios empezaron a crear todo tipo de chistes al respecto. Sin embargo, la jurado de Got Talent quiso dejar claro en sus perfiles sociales que no se había sentido nada ofendida por este 'bautizo' inesperado y a través de una historia efímera compartió una fotografía junto a la premiada cantante para restar hierro al asunto. "Tú me puedes llamar como quieras bombón". Un sentido gesto con el que ha demostrado tener un gran sentido del humor.

Sin perder la sonrisa Paula disfrutó del resto de la cita sin parar de cantar y bailar con algunas de sus compañeras de profesión. Entre ellas, Belén Esteban. La colaboradora de Sálvame ya se encuentra mucho más recuperada de su lesión de tibia y peroné y no se pierde ningún evento. En esta gala de los 40, Belén, que también es una admiradora declarada de Rosalía, ha creado su propia galería de celebridades con los que se ha inmortalizado y ha tenido un bonito acercamiento con la actriz a la que ha definido como 'divina'.

Noche de chicas

Paula no solo tuvo el placer de pasar de la noche con estrellas de talla de Rosalía, sino que acudió a esta velada tan musical con la mejor compañía posible, su hija Daniella (14), que a aprovecho la ocasión para conocer en personal a alguno de sus ídolos adolescentes como la tiktoker Lola Lolita. En más de una ocasión, la empresaria ha reconocido que mantienen una excelente relación con su primogénita por lo que, siempre que sus agendas se lo permiten, ambas hacen planes especiales juntas reforzando, todavía más, su vínculo madre e hija.

