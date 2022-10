Eva González y Cayetano Rivera, de ser la pareja más romántica de Halloween a vivir separados

Eva González y Cayetano Rivera nos sorprendían hace justo un año con una imagen terrorífica y a la vez muy romántica. La presentadora y el torero compartían su disfraz de Halloween con todos sus seguidores. Ella iba de bruja y él de esqueleto, como se observa en esta imagen en la que aparecen juntos, tan enamorados como el primer día. La entonces pareja disfrutó de una velada inolvidable. Jugaron a truco o trato con el pequeño Cayetano y su sobrino Martín, el hijo de la hermana de Eva, y brindaron por su amor a la luz de las velas. "El trato era que bailáramos hasta que explotara el universo", publicó la presentadora.

VER GALERÍA

Hoy, en cambio, su situación sentimental es muy distinta. Eva y Cayetano atraviesan una grave crisis y viven separados. Según ha podido saber ¡HOLA!, mientras el diestro reside en ‘El recreo de San Cayetano’, su finca rondeña, la presentadora está en su casa de Mairena del Alcor, con su hijo, de cuatro años. Aunque no comparten su día a día desde hace meses, no han iniciado los trámites legales ni tampoco existe un convenio o acuerdo de custodia. De hecho, seguiremos viéndolos como familia, ya que su prioridad es su hijo, por encima siempre estará el niño y se reunirán para todo lo que tenga que ver con él: cumpleaños, fiestas, colegios, vacaciones...

Loading the player...

Cronología de su historia de amor

Eva González y Cayetano Rivera se conocieron en junio de 2008, sin embargo, no fue hasta febrero de 2009 cuando la revista ¡HOLA! publicó todas las claves de su relación. Un mes después, mostraba las primeras imágenes de la pareja en Roma, ciudad en la que años más tarde el torero pidió matrimonio a la presentadora. Su romance parecía de película y no tenían prisa por casarse. "No tengo ganas de casarme ni de tener niños. Estoy muy a gusto con mi vida”, dijo Eva en 2012. El diestro, por su parte, añadió: "Nos llevan casando mucho tiempo y si no nos casan nos separan y nos vuelven a casar. De momento estamos bien como estamos. Eso no quiere decir que en un futuro no lo hagamos, para consolidar más la relación, pero desde luego no tenemos nada planificado".

VER GALERÍA

En 2013, cuando nadie lo esperaba, Cayetano y Eva se dieron un tiempo para decidir su futuro. La presentadora abandonó entonces la casa que compartía con el torero y se fue a vivir con su madre. Sin embargo, tras unos meses separados, decidieron darse una segunda oportunidad. "Creo que en las relaciones, como en todo, hay que buscar un equilibro. Si hemos vuelto, es porque queremos estar a gusto", declaró en aquel momento el torero a LOC. "No hay planes de boda, que ya nos han casado varias veces. Ahora mismo nos hemos mudado al centro de Madrid, que ya es un cambio importante", puntualizó.

- Las dos significativas celebraciones que tienen pendientes Eva González y Cayetano Rivera

- Las 10 rupturas más sonadas del año: de Eva y Cayetano a la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin

Pero finalmente pasaron por el altar. El 30 de agosto de 2015, anunciaron que se casaban y el 6 de noviembre pronunciaron el 'sí, quiero'. "Cuando Cayetano me lo pidió no tuve dude. Sé que es la persona con la que quiero compartir el resto de mi vida. Si no es él, no es nadie", declaró Eva en ¡HOLA!. Su felicidad aumentó el 4 de marzo de 2018 con la llegada de su hijo Cayetano, pero a finales de 2019 vivieron su momento más complicado como pareja. Aunque lucharon por seguir adelante y lo consiguieron, ahora se enfrentan a una crisis que, según deslizan fuentes cercanas a ¡HOLA!, parece definitiva.