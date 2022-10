Shakira se sorprende con el disfraz que triunfa entre las madres del colegio de sus hijos ¡inspirado en ella!

Shakira ha vuelto a sorprendernos con su disfraz de Halloween. La artista colombiana, de 45 años, se ha metido en la piel de una cheerleader para asistir a una fiesta en Barcelona, ciudad en la que reside junto a los dos hijos que tuvo durante su relación con Gerard Piqué. "Animadora oficial del equipo de Sasha y Milan y su fan número uno", ha escrito la cantante junto a estas fotos en las que muestra su look, compuesto por una minifalda de tablas, una camiseta de manga corta con el nombre de los niños y un coletero con pompón para adornar su coleta alta. Pero lo que más ha llamado la atención ha sido su nueva mirada, ya que se ha puesto unas lentillas de color azul para dar un toque completamente distinto a su característica imagen.

- Shakira se emociona al ver el beso de sus padres en el hospital: 'Amor verdadero'

A pesar de no estar viviendo uno de sus mejores momentos, Shakira no pierde la sonrisa. Prueba de ello es la divertida reacción que tuvo el viernes pasado al ver a una mamá del colegio de Milan disfrazada de ella misma. Lejos de molestarse, se mostró muy sorprendida y quiso compartirlo en sus redes sociales. "Una mamá del cole de Milan", publicó. La mujer en cuestión se inspiró en el último videoclip de la artista, Monotonía, con el pecho roto de dolor, su bolsa de la compra en una mano y el corazón en la otra. "La amé", "Woww espectacular", "inventaste el mejor disfraz de Halloween" o "amamos a esa señora" fueron algunos de los comentarios que los seguidores de Shakira escribieron en su muro.

La nueva canción de Shakira habla sobre una desgarradora ruptura. Sus fans piensan que este tema podría estar dedicado a Piqué, pero ella no lo ha confirmado. "No fue culpa tuya ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría", repite una y otra vez en el estribillo. "De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Tú distante con tu actitud. Y eso me llenaba de inquietud. Tú no dabas ni la mitad. Pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando", añade.

Al margen de la letra, Shakira y Piqué, no tienen intención de acabar en los tribunales por sus hijos. Según ha publicado ¡HOLA!, la expareja muestra "una voluntad negociadora" y está poniendo de su parte para llegar a un entendimiento. De hecho, el futbolista se ha preocupado por el estado de salud del padre de la artista, William Mebarak, que continúa ingresado en la clínica Teknon-Quirón de Barcelona. Nidia Ripoll, madre de Shakira, ha confirmado que han recibido la visita de Piqué en el hospital. "Seguimos siendo familia", ha dicho sobre los lazos que permanecen intactos entre ellos.

La madre de Shakira confirma que han recibido la visita de Gerard Piqué en el hospital