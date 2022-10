Fallece la leyenda del rock and roll Jerry Lee Lewis a los 87 años

El mundo del rock and roll ha perdido a uno de sus grandes iconos. Jerry Lee Lewis, cantante y pionero del género, ha fallecido este viernes a sus 87 años en su casa y junto a su séptima esposa, Judith Coghlan. Ha sido su representante, Zach Farnum, quien lo ha confirmado a través de un comunicado en el que explicaba que el músico había muerto en su domicilio, situado en el condado de Desoto, en el noroeste del estado de Mississippi (Estados Unidos), por "causas naturales".

Cantante magistral y virtuoso del teclado, Jerry Lee Lewis nació en 1935 en Luisiana. Con tan solo ocho años, el pequeño comenzaría a tocar el instrumento por el que más ha destacado a lo largo de su vida, el piano. A muy temprana edad, Lewis debutaría en locales de la zona. Concretamente, cuando Elvis Presley se iniciaba en su carrera profesional, Jerry Lee viajaba hasta Memphis para grabar algunas de sus canciones más exitosas, como por ejemplo, Great Balls of Fire -la cual también triunfó en la gran pantalla en 1989-, Whole lotta shakin goin on, y Breathless. Más adelante, el propio artista grabaría con Elvis Presley, Johnny Cash y Carl Perkins, con los que formaría el llamado Million dollar quartet. Su manera enérgica de tocar el piano le destacaba por encima de muchos, convirtiéndose en su gran seña de identidad.

Estrellas del mundo del rock and roll se han mostrado conmocionados y han querido despedir y recordar al que fue el pionero del género. "Sin Jerry Lee Lewis no me habría convertido en lo que soy hoy. Fue rompedor y emocionante, y pulverizó el piano. También un cantante brillante. Gracias por tu inspiración pionera y todos los recuerdos del rock and roll", lamentaba el exitoso Elton John. Otro artista reconocido que ha homenajeado al gran Lewis ha sido Keith Richards, guitarrista y fundador de la banda The Rolling Stones, con un vídeo de una de sus sonadas canciones y unas palabras que decían lo siguiente: "'Adiós al asesino', RIP. Del saludo de 1983 a Jerry Lee Lewis". "Triste enterarme del fallecimiento de Jerry Lee Lewis", comenzaba diciendo John Fogerty, cantante y compositor rock -y líder de la mítica banda Creedence Clearwater and Revival-. "Me encanta su música y sus discos y presentaciones en vivo me influenciaron enormemente, ¡siempre llenos de fuego e inspiración! ¡Nadie podía tocarlo! Dios te bendiga, Jerry Lee", escribía.

Jerry Lee Lewis se convirtiría en toda una leyenda gracias a su música -fue uno de los primeros rivales de Elvis Presley en su día-. Sin embargo, como tantas estrellas del rock, los altibajos y las excentricidades también formaron parte de su vida: luchó contra las adicciones al alcohol y a las pastillas, disparó accidentalmente a un miembro de su banda y quemó un piano en el escenario cuando le pidieron que tocara antes de que saliera el cantante principal del cartel, Chuck Berry. De hecho, le apodaban con cariño The killer (el asesino). Aunque uno de los escándalos de su vida personal más sonados fue cuando se desveló que el músico -de 22 años por aquel entonces-, se había casado con su prima Myra Gale Brown, de 13 años. La pareja contrajo matrimonio ilícito -el enlace duró desde 1957 hasta 1970-, algo que jugó en su contra durante mucho tiempo. Jerry Lee Lewis llegó a casarse hasta en siete ocasiones, aunque dos de sus mujeres fallecieron.