Judi Dench se resiste a retirarse a pesar de no poder leer ni escribir por un problema de visión

Hace diez años la actriz Judi Dench confesó que había sido diagnosticada con una enfermedad que podría conducirle a la ceguera. La ganadora del Oscar confesó en Daily Mirror que padecía degeneración macular relacionada con la edad y le costaba leer guiones o reconocer rostros. Una década después de esa valoración y de recibir tratamiento, la estrella de Belfast o Asesinato en el Orient Express confiesa que su condición ahora es todavía peor. "No me quiero retirar. No estoy haciendo mucho por ahora porque no puedo ver. La cosa está mal", señalaba la actriz, de 87 años, en una entrevista para la BBC.

Su degeneración macular ha avanzado de tal modo que ya no es capaz de leer ni de escribir por sus problemas de visión. Aun así, la estrella no quiere darse por vencida y está decidida a que esta enfermedad no pueda con ella. Dench afirma que ha aprendido una nueva forma para poder seguir trabajando con la ayuda de quienes la rodean. "Tengo memoria fotográfica, así que una persona que me dice: 'Esta es tu línea...'Puedo hacerlo", señaló la actriz galardonada con un Oscar por su papel de Isabel II en Shakespeare enamorado, dos Globo de Oro y nueve premios Bafta.

Judi Dench llegó a contar que un día mientras cenaba recientemente con su pareja David Mills, él tuvo que cortarle la comida porque ella no podía ver lo que había en su plato. "Estaba todo tan oscuro que le dije a mi compañero David, que estaba a mi lado, ‘¿tengo algo en mi plato?’. El respondió que sí y le cortó su comida, dándosela con el tenedor y así es cómo pudo comer. La degeneración macular es uno de los principales problemas de la visión relacionados con la edad y suele afectar mayoritariamente a las personas a partir de 65.

Se lo diagnosticaron después de que la célebre intérprete de M en varias entregas de James Bond sufriera una caída espantosa en su casa de Surrey. La actriz se tropezó con la alfombra, no había nadie en su casa y no pudo levantarse, quedando en el suelo durante treinta minutos. Dench agudizó el ingenio y recurrió a su loro para que este fuera en busca de ayuda, pero este solo repetía: "¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?". Judi vive a seis kilómetros de distancia de su pareja, David Mills, mientras que su hija Finty Williams -nacida de su matrimonio con el difunto Michael Williams- y su nieto Sam se encuentran cerca.

Dench, muy ligada a la Familia real británica desde que en 1970 fue condecorada con la Orden del Imperio Británico y en 1998 recibió el título de Dama del imperio, criticó recientemente la serie The Crown, a la considera "cruel e injusta"