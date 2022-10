Tamara Falcó e Iñigo Onieva: la cronología paso a paso desde aquella pedida de mano que lo cambió todo

Loading the player...

El 22 de septiembre, Tamara Falcó proclamaba a los cuatro vientos su felicidad al anunciar su compromiso con Iñigo Onieva en su perfil público: "Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás. Te quiero". Por su parte, el empresario le dedicaba estas románticas palabras: "Mi amor, gracias a ti por hacerme el hombre más afortunado al tener de compañera de vida a la persona más pura, divertida y llena de amor del planeta. Love u". Al día siguiente, salía a la luz un vídeo muy comprometido donde se veía al empresario besándose con otra mujer. A raíz de ahí, todo se precipitaba. La marquesa de Griñón borraba de su Instagram la fotografía de su compromiso y se desencadenaba un auténtico terremoto informativo que aún perdura. ¿Te gustaría repasar paso a paso la cronología (hasta hoy) desde aquella pedida de mano que lo cambió todo? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

