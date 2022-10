Laura Pausini saca su 'lado guerrero' en la quinta gala de las audiciones a ciegas de 'La Voz'

La quinta gala de las audiciones a ciegas de La Voz dejaba al equipo de Laura Pausini con muy pocas plazas. La cantante italiana confiesa estar muy emocionada y ansiosa por conocer cuáles serán las voces que completen su equipo. En una noche muy complicada para los cuatro coaches, la artista desvela a ¡HOLA! su nueva técnica: "Mi nueva técnica ha sido tener una noche de muchas sillas sin girar, algún bloqueo necesario a Fonsi y muchos últimos giros inesperados. Como veis en esta edición , la dificultad es cada vez mayor y la exigencia por la autenticidad, la genuinidad y la veracidad en las nuevas voces se encuentra al máximo nivel. Todos estamos sacando nuestras mejores armas, tratando de perfeccionar nuestras técnicas de giro de silla y peleando como nunca por construir el mejor equipo para las batallas. Incluso mi querido Pablo López está peleando esta noche. Pero cuando se trata de pelear por el #EquipoLaura, ya me conocen, ¡siempre voy con todo!".

VER GALERÍA

La cantante italiana confiesa que tiene una espinita clavada. ."He de confesar que sigo con mi espinita clavada por no poder conseguir una voz que represente el estilo flamenco. Amo la música y la entiendo como un lenguaje universal. No hay diferencias, no hay idiomas, sólo emoción. Pero cada vez asumo, me resigno y acepto mejor que los talentos de estilo flamenco no me escojan a mí". Sus tres compañeros no dudaron en animar a la cantante para que no se diera por vencida.

VER GALERÍA

Pero no es este el único conflicto entre sus pensamientos. “Pienso que es importante ser honesto , explicar bien las razones y tratar de dar los mejores consejos. Si es su sueño deben pelear, las medias verdades sólo hacen el camino más largo y más complicado.” Para la artista es muy complicado dejar pasar voces maravillosas por tener ya otras de ese mismo estilo, y si le sumas que sus compañeros se encuentran en la misma situación, resulta muy complicado justificarse.

VER GALERÍA

Pero cuando la suerte parecía no estar de lado de Laura, apareció la voz de Oliver Jaén para quedarse en el equipo. Una voz que nos describe como “con un color de voz único y con el que estoy segura viviremos grandes actuaciones”. Pero este no fue el único fichaje del 'equipo Laura'. La intérprete Adriana Terren, con su versión de God is a woman, se convertía en la última incorportación de la noche para la italiana. Sólo tiene palabras de agradecimuiento para ella. “Me siento super feliz de haberla elegido y de que ella me haya elegido a mí. Es justo una de las voces que estaba esperando. No tenía una voz como la suya en mi equipo. Ya estoy deseando empezar a trabajar con ella.”