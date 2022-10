La enorme alegría de Eva Longoria disfrutando de la playa en Marbella con su marido y su hijo

Loading the player...

No cabe duda de que Eva Longoria es una enamorada de España. Este mes de octubre la actriz ha viajado hasta nuestro país para celebrar el cumpleaños de su buena amiga María Bravo. Una fecha muy señalada en su calendario que tampoco se ha querido perder su marido, Pepe Bastón, y su hijo, Santiago (4) que es el ahijado de la empresaria. Además, la familia ha aprovechado esta pequeña escapada para desconectar y disfrutar de unos días en las maravillosas costas marbellís. Jornadas llenas de diversión y juegos en los que la protagonista de Mujeres desesperadas se ha deshecho en mimos y atenciones para el benjamín de la casa. Esta no es la única visita que tiene prevista la intérprete a tierras españolas, puesto que se encuentra en pleno rodaje de La tierra de las mujeres, una ficción ambientada en la localidad de Ampurdán, situada en la provincia de Girona. ¡Dale al play y no te pierdas ni un detalle de esta animada excursión!

-Así es la espectacular villa de Marbella donde ha pasado las vacaciones Eva Longoria

-Eva Longoria desvela el peinado fácil más fresquito del verano en su último y espectacular posado

-Eva Longoria se lleva a Marbella los dos vestidos que no pueden faltar en una maleta de vacaciones