Eugenia Osborne explica todos los detalles de su incipiente relación con el abogado Miguel Barreiro

Eugenia Osborne no puede ocultar su felicidad. Tal y como adelantó la revista ¡Hola! en unas imágenes en exclusiva, la hija de Bertín Osborne comenzó este pasado verano una nueva relación con el profesor universitario Miguel Barreiro y el amor se está consolidando este otoño entre ellos. “Sí, estoy ilusionada” confirmaba ayer durante la fiesta que organizó The Macallan en Madrid, una gran velada en la que coincidió con otros grandes rostros conocidos como el actor Álex Gozález o el tenista Feliciano López, que acudió en compañía de su esposa Sandra Gago.

Radiante, con un vestido negro que con su escote en forma de corazón que hacía también guiño a su nueva situación sentimental y realzaba su estupenda figura, Eugenia atendió con simpatía a la prensa, explicando todos los detalles de esta nueva ilusión que llena ahora su vida con tanta naturalidad como siempre. "Es una persona encantadora, muy interesante y buena persona, que es lo que me importa, tener buenas personas a mi alrededor", revelaba la hija de Bertín Osborne y la recordada Sandra Domecq sin poder ocultar el brillo de sus ojos al hablar del abogado.

Separada del padre de sus tres hijos, Juan Melgarejo, desde el pasado mes de julio de 2021, Eugenia reconoce con timidez que le cuesta hablar todavía de esta nueva e incipiente relación que acaba de comenzar, no sólo públicamente sino también en su círculo más íntimo. Su padre se enteró de la noticia por la prensa, ayer noche la propia Eugenia lo corroboraba: “Claro, mis hermanas sabían algo pero mi padre no. Tuve que hablar con mi padre después y nada, mi padre siempre ha sido súper respetuoso con todas nosotras y nunca se ha metido en nuestras vidas. Me dijo 'a mí me parece fenomenal, con que tú estés bien, ya está’. Muy bien", explicaba.

La pareja va consolidando poco a poco su relación, inauguraron el otoño con una romántica escapada a Sanxenxo de la que la revista ¡Hola! se hizo eco en exclusiva. Sin embargo, no todo está a su favor, el joven abogado no vive en España y de momento la pareja lleva su relación a distancia. Eugenia, por ahora sólo se lo ha presentado a alguna de sus hermanas: "personalmente alguna de mis hermanas lo conoce pero es que no vive en España, así que es difícil". A sus hijos aún no ha dado el paso de darles a conocer la noticia, quiere ir paso a paso, sin precipitar nada: “Todavía no. Vamos despacio, hay que ir despacito, con buena letra y poquito a poco".

El joven empresario que ha conquistado de nuevo el corazón de la hija mediana de Bertín Osborne tiene un doctorado en Derecho y Educación Ejecutiva en Comunicación Estratégica por la Universidad de Columbia y ha pasado más de una década trabajando para Naciones Unidas en la creación de asociaciones y la comunicación con medios. También ofrece apoyo a la Universidad de Naciones Unidas como asesor superior en divulgación y promoción. Eugenia está ahora centrada en el desarrollo de contenidos para redes sociales y su nueva firma de moda y ropa de hogar Home O’Clock.