El emotivo homenaje de Gonzalo Miró a su madre al cumplirse 25 años de su muerte

Gonzalo Miró ha compartido un bonito recuerdo con motivo del 25 aniversario del fallecimiento de su madre, Pilar Miró. "25 años sin ti. 19/10/97. Siempre presente, mamá", ha escrito junto a esta foto en la que aparecen juntos. En ella se observa la felicidad de la cineasta madrileña con su hijo en brazos, un precioso bebé rubio de grandes mofletes. Los amigos del colaborador de radio y televisión no han pasado por alto este imagen. "Caballero, un abrazo", le ha dicho Máximo Huerta. "Siempre estará contigo pues es parte de ti", ha comentado Ainhoa Arteta. Nuria Roca, por su parte, ha llenado la publicación de iconos en forma de corazón.

Pilar Miró murió de un infarto en su casa de Madrid. Tenía 57 años y su hijo tan solo 16. "Era un domingo normal, no distaba de ningún otro en el que ella no tuviese que trabajar, pero... era media mañana, recuerdo que nos vimos un momento antes en el desayuno, luego ella se fue a la habitación y en un momento dado subió a la planta de arriba a chequear el fax y fue algo fulminante, no hubo tiempo para nada", contó Gonzalo en el programa Lazos de Sangre, de Televisión Española. "Recuerdo que llamé a la Policía y recuerdo perfectamente la cara del Policía cuando la vio, que ahí ya fue cuando yo pensé: no hay nada que hacer".

La cineasta padecía una insuficiencia cardiaca desde joven. El 14 de julio de 1975 fue operada a corazón abierto y una década después, el 19 de febrero de 1985 tuvo que someterse a una segunda intervención. A pesar de su delicada salud, no paró de trabajar hasta el último momento. El 4 de octubre de 1997, dos semanas antes de su fallecimiento, se puso al frente de una de las retransmisiones en directo más importantes de Televisión Española, la boda de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. A su entierro acudieron Don Juan Carlos y doña Sofía, acompañados de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin.

Por expreso deso de Pilar, su hijo quedó bajo la tutela de Felipe González, que era su padrino; la locutora Blanca Álvarez y Jesús Martín, que fue director de Televisión Española, durante la etapa de la cineasta como directora general de TVE. Pero Gonzalo no quiso irse a vivir con Felipe González y continuó viviendo solo en la casa familiar. En aquel momento no fue consciente de lo ocurrido, estuvo "como en una nube", pero dos años después fue "cuando realmente me sentí más perdido y empecé a notar mucho más su ausencia, muchísimo más". "Yo echo de menos a mi madre a diario y, sobre todo, con temas de actualidad que a mí ahora me gustaría comentar con ella y no puedo", confesó con gran pesar.

Actualmente, Gonzalo Miró, de 41 años, colabora en La Roca, el programa de Nuria Roca en laSexta. El comentarista es muy discreto con su vida privada, aunque sus relaciones han sido muy mediáticas. Ha salido con Natalia Verbeke, Eugenia Martínez de Irujo y la cantante Malú. En 2019, cuando mantenía un romance con Noelia Velasco, aseguró que tenía ganas de ser padre y tampoco pasar por el altar. "Estoy estupendamente. Hay muchas cosas más en las relaciones que boda e hijos. Eso no es tener miedo al compromiso. A lo mejor es que soy excesivamente responsable", dijo.