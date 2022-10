Manuel, hijo de Concha Velasco, nos cuenta cómo se encuentra su madre

Sietes meses han transcurrrido desde que Concha Velasco se trasladará a vivir a una residencia de ancianos debido a su delicado estado de salud. Sus problemas de movilidad, provocados por la artrosis que padece desde hace años, sumados a otros de diversa índole, hicieron que la intérprete tomara la decisión junto a sus hijos de trasladarse a un centro privado para recibir los cuidados que necesita. Después de cambiar de centro a otro más medicalizado y con zonas ajardinadas a las afueras de Madrid en Las Rozas, han trascendido diversas informaciones que revelan que la actriz podría haber sufrido un susto de salud a sus 82 años.

Su hijo Manuel Velasco no ha querido desmentir ni confirmar tales informaciones pero ha querido hacer un llamamiento a la calma. El artista ha atendido a ¡HOLA! para revelar cómo se encuentra su madre: "Está todo bien, todo controlado". "Ella está en las mejores manos posibles", ha respondido amablemente sin querer entrar en más detalles.

La salud de Concha Velasco viene siendo delicada desde hace un año. Manuel Velasco nos explicó el pasado mes de marzo que ya la actriz precisaba de máxima atención y unos cuidados que ni él ni su hermano Paco le podían ofrecer. “Nosotros no somos profesionales y para nosotros estaba siendo muy complicado. Ella necesita ayuda las 24 horas del día y no queríamos que estuviese sola”, señaló. Después de dejar los escenarios el 21 de septiembre de 2021, la artista vallisoletana se marchó a vivir con su hijo, pero su estado de salud empeoró y su movilidad se redució tantísimo que lo mejor para todos es que estuviera perfectamente atendida en un centro, como reconoció el guionista y escritor de Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte.

El fin último de su ingreso siempre ha sido mejorar la calidad de vida de la intérprete y el traslado a otro centro fue por el bienestar de Concha que necesitaba otro tipo de cuidados, más personal especializado y aire puro del que poder disfrutar. "Está regular, gracias a Dios es un sitio estupendo en el que está 24 horas medicalizada", señalaba Manuel Velasco al programa de La Mañana de Federico en Es Radio, sobre este nuevo centro.

Un traslado que no le ha impedido seguir recibiendo las visitas de sus familiares y amigos. Susana Urribarri, que adora a la actriz, le dedicaba estas palabras en el mes de junio. "Amiga íntima de mis padres y desde hace años yo a tu lado .Me elegiste para llevar tus últimos años ante los focos. Qué gran suerte la mía. Aún sigues brillando. Eres todo luz y Amor. Te quiero Concha Velasco. Pasar contigo una tarde es magia". El pasado mes de septiembre su sobrina Manuela Velasco aseguraba: "Está encantada donde está, dice que es su casa y es feliz. Y que si fuera por ella tendría visitas las 24 horas del día. Es lo que quiere que la gente vaya a verla".