La petición de Nathalie Seseña a Víctor Palmero, de ‘La que se avecina’, en su divertido reencuentro Hasta la temporada 12, el actor valenciano dio vida a Alba Recio, pero se despidió de la serie al no poder compaginar sus trabajos en teatro y televisión

"Alba Recio en esta temporada (13) no va a estar. No sé lo que pasará en el futuro, pero lo que sé es que ha sido una pasada trabajar en La que se avecina, puede que lo vuelva a ser". Con estas palabras se despedía Víctor Palmero a principios de 2022 de su papel en la popular serie. Durante años, el actor ha dado vida a Alba, hija de Antonio Recio (Jordi Sánchez) y Berta (Nathalie Seseña). Parece que Víctor estaba muy unido a su madre en la ficción, tal y como ambos han demostrado al protagonizar un divertidísimo reencuentro en plena calle, una cómica escena en la que, entre risas y abrazos, Nathalie suplica al intérprete que vuelva a "casa". Dale al play y no te lo pierdas.

