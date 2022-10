Iñigo Onieva desmiente a través de sus abogados: 'Es completa y terminantemente falso que haya mantenido una relación sentimental con Mimi'

A raíz de las últimas informaciones comentadas por Alexia Rivas el pasado sábado en Fiesta (programa presentado por Emma García y emitido por Telecinco los fines de semana) acerca de la vida sentimental de Iñigo Onieva, el empresario ha recurrido a sus abogados para negar que esas noticias sean ciertas. El equipo legal del exnovio de Tamara Falcó, compuesto por dos letrados, lo ha desmentido a través de un burofax en el que anuncian medidas legales para salvaguardar los derechos de su cliente. A continuación, detallamos el contenido del mensaje:

VER GALERÍA

"Nos ponemos en contacto con Ud. en nombre de nuestro cliente, D. Iñigo Onieva, en relación con las manifestaciones falsas que Ud. realizó en el programa de televisión Fiesta, el día 15 de octubre, en las que Ud. divulga la existencia de una relación sentimental entre el Sr. Onieva y una persona anónima, manifestando, concretamente, que 'como os he dicho, yo he

escuchado cosas que no se pueden sacar pero es que esta chica hasta se vanagloriaba de tener una relación con

Inigo y hablando con Iñigo le llegaba a decir que morbo que Tamara no sepa esto (...]'

Es completa y terminante falso que el Sr. Onieva haya mantenido una relación sentimental con "Mimi", con quien únicamente mantiene una relación de amistad. Es más, es inadmisible que Ud. continúe utilizando el nombre y la imagen del Sr. Onieva, y de su círculo más cercano y alejado del foco mediático, para verter todo tipo de informaciones difamatorias y carentes del más mínimo rigor periodístico, con la única finalidad espuria de obtener popularidad y un lucro económico indebido a costa del Derecho al honor, la intimidad y la propia imagen del Sr. Onieva".

-Las palabras de Tamara Falcó en México sobre Iñigo Onieva: 'No siento odio hacia él ni aberración, me da pena'

-La mudanza de Iñigo Onieva: del piso que compartía con Tamara Falcó a la casa de su madre

El apoyo de su círculo

En plena tormenta mediática, Iñigo Onieva ha encontrado en su familia el mejor apoyo tras romper su compromiso con la marquesa de Griñón. Con su madre, Carolina Molas, quien también rompía recientemente con su pareja, acaba de aterrizar este mismo lunes en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid procedentes de Estambul, donde han disfrutado de unos días de turismo y desconexión. También su progenitora y sus hermanos estaban a su lado cuando hace justo una semana reapareció y se pronunció por primera vez en público acerca de su ruptura. "Aprovecho para pedir de nuevo perdón a Tamara, lo haré las veces que haga falta. Es algo que me tiene totalmente destrozado y de lo cual me arrepiento, el haberle hecho daño y haberle fallado", aseguraba.

VER GALERÍA

Por su parte, la hija de Isabel Preysler y el recordado Carlos Falcó se refugia en su familia, sus amigos y en la fe. La aristócrata acaba de peregrinar a Lourdes, una experiencia con la que está encantada. "Gracias a la Hospitalidad de Madrid por brindarme esta oportunidad única de peregrinar a Lourdes. ¡No la voy a olvidar jamás y espero que sea la primera de muchas! Vuelvo a Madrid feliz", ha dicho tras sumarse a los voluntarios de la Hospitalidad de la Virgen de Lourdes de Madrid, que se dedican a las obras de caridad en su día a día y de los que forma parte curiosamente un pariente de Iñigo Onieva.

Loading the player...

Isabel Preysler y Xandra Falcó cuenta cómo está Tamara tras la reaparición de Íñigo Onieva