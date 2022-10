El encuentro de Elsa Pataky con Gelete y Pablo, los primos de su ex Fonsi Nieto, en Australia

"Elsa Pataky fue el primer amor. Todo a flor de piel, a saco. Jóvenes y encima mediático… Me pilló con 19 años…". Así recordaba Fonsi Nieto en ¡HOLA! su romance con la actriz madrileña. En esta conversación, el que fuera piloto de Moto GP aseguró que no tenía mucho contacto con ella debido a la distancia que les separaba, ya que él vive en España y la intérprete en Australia con su marido, el actor Chris Hemsworth, y sus tres hijos, India, que ya tiene diez años, y los mellizos Sasha y Tristan, de ocho. Pero explicó que Elsa era muy amiga de sus primos Gelete y Pablo, hijos del fallecido Ángel Nieto. De hecho, este fin de semana la actriz se ha reencontrado con ellos en el Gran Premio de Australia 2022 de MotoGP, celebrado en Phillip Island. "Qué bueno volver a las carreras y ver a todos mis buenos amigos", ha publicado muy emocionada.

Elsa, de 46 años, acudió al circuito con su hermano, Cristian Prieto, y su cuñada, Silvia Serra, que está embarazada. Con ellos vio ganar a Marc Márquez, Àlex Rins y Francesco Bagnaia. La inolvidable Raquel de Al salir de clase posó con los deportistas en el podio, demostrando así su gran pasión por las motos.

La pasión de Elsa Pataky por las motos

Cuando compartía su vida con Fonsi Nieto, era habitual ver a la actriz en las carreras de motos, ya fuera en el circuito del Jarama o en el de Montmeló, como se observa en estas fotos. Pero su afición por la velocidad venía de lejos. "Siempre me han gustado los coches, tengo moto y conduzco motos desde que tengo 16 años, tengo una Ducati y soy adicta, básicamente, a la velocidad", confesó en 2013, en plena promoción de la película Fast & Furios 6. "Me encanta que corra la adrenalina por la sangre", añadió.

Elsa ha contagiado su pasión por las motos a su familia. Solo hay que echar un vistazo a las fotos que comparte para ver cómo la velocidad forma parte de su día a día, algo que ha confirmado Chris Hemsworth en más de una ocasión. El actor, por su parte, ha asegurado que a él le gusta más el surf, pero también disfruta sobre las dos ruedas, como demostró durante su viaje a la India con la actriz y Jesús Calleja, cuando alquilaron unas motos Royal Enfield, las típicas motos del país, para llegar hasta una playa preciosa. "¡Nos lo pasamos en grande conduciéndolas, a pesar de que en la India el tráfico es un tanto caótico!", aseguró la intérprete.

La relación de Elsa Pataky con la familia de su ex

La actriz y Fonsi Nieto pusieron fin a su relación en 2004. "No hay segundas ni terceras personas, no hay ningún problema, nos llevamos muy bien. Estamos muy bien y pido respeto", dijo en aquel momento Elsa. A pesar de la ruptura, la intérprete siguió siendo amiga de Gelete Nieto, primo de su ex, que comparte su vida con la peluquera y maquilladora Beatriz Matallana, que, a su vez, es intima de Elsa. El aprecio que la actriz siente por la familia Nieto quedó reflejado tras la trágica muerte de Ángel Nieto. "Fue lo más para el motociclismo español, pero aún más como persona, como amigo, fue mi familia y fue la persona con la que más me reído y disfrutado de pequeños momentos en mi vida. El padre y tío de de mis mejores amigos", declaró.