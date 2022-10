Nagore Robles revela quién fue la que rompió la relación con Sandra Barneda

La ruptura entre Nagore Robles y Sandra Barneda a principios de año pilló a todos por sorpresa. Y es que, cada una lanzaba un comunicado en sus perfiles públicos anunciando que habían decidido tomar caminos por separado, tras cinco años muy intensos: "Para evitar especulaciones y noticias difamatorias sobre nosotras, hemos decidido de mútuo acuerdo comunicar que desde hace unos meses no somos pareja", decía la nota conjunta. Una separación de la cual no había trascendido nada hasta la fecha. Ha sido ahora, meses más tarde, cuando la colaboradora de televisión ha querido revelar lo que ocurrió entre las dos y quién fue la persona que lo dejó en su momento.

A raíz de la ruptura, muchas han sido las especulaciones de quién podría haber sido la que habría puesto punto final a la historia de amor entre las dos. Pues bien, ha sido Nagore Robles la encargada de desvelar quién terminó con la relación, además de contar lo que conllevó lanzar el comunicado de manera conjunta. "No me han dejado nunca", se sinceraba en el nuevo videopodcast de Nos hemos liado que presenta junto a Alba Carrillo. "Se pasa muy mal cuando dejas a alguien y si encima esa persona es buena persona, cuesta mucho más porque sabes que vas a hacer daño", continuaba diciendo la que fuera pareja también de Sofía Cristo, reconociendo que jamás habían roto con ella y dejando ver que la que había cortado la relación había sido la propia Nagore. Durante ese momento que estuvo hablando del tema, la colaboradora ha revelado algunos detalles desconocidos sobre la ruptura entre ella y Sandra Barneda.

La vasca ha admitido que no fue nada fácil y que espera no tener que pasar por ello nunca más. Además, ha aprovechado para confesar que lo que quiere encontrar ahora es una relación que no genere ningún "tipo de interés" -a nivel mediático-, para así no "tener que hacer comunicados con las cosas", decía. Nagore Robles también ha revelado cómo se fraguó el comunicado que lanzaron entre las dos y que estuvieron muy pendientes de cada palabra que se escribía: "Se iba a mirar con lupa y entonces era un poco de ‘vamos a ponernos serias’. Todo con mucho respeto", señalaba. Entre Sandra y Nagore nunca se han dejado de manifestar la admiración que sienten la una por la otra, a pesar de lo ocurrido ocho meses atrás.

La relación entre Sandra Barneda, de 46 años, y Nagore Robles, de 39, terminaba el pasado mes de febrero para sorpresa de todos sus seguidores. Su amor surgía en 2017, concretamente donde trabajaban las dos por aquel entonces, en los platós de televisión. A finales de 2019, ambas decidían darse un tiempo, pero tras una breve ruptura, las dos daban el paso hacia adelante de reconciliarse y regresar con más fuerza. Sin embargo, en febrero de 2022 terminaba la travesía de esta historia de amor y lo hacía, por el momento, para siempre.