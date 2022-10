Kenneth Branagh se transforma en Boris Johnson en 'This England' La serie, de seis episodios, retrata la compleja vida personal del ex primer ministro británico y cómo se enfrento a la crisis sanitaria

Boris Johnson dimitió hace apenas tres meses y justo ahora llega una serie que explora el lado humano y más conflictivo de su paso por Downing Street, sin embargo este estreno es casual. En junio de 2020, apenas saliendo del confinamiento que tuvo a todo el planeta en vilo, el aclamado director de cine británico Michael Winterbottom empezó a preparar el rodaje de una serie de seis episodios que pretendía retratar como Johnson, que apenas llevaba unos meses en el cargo, tuvo que lidiar con la pandemia en Reino Unido, el Brexit y un divorcio muy complejo. This England muestra las difíciles decisiones que debió tomar, su carácter indómito, así como los errores, las presiones que experimentó durante una crisis en la que su vida privada también se hilvanaba en un torbellino de desastre nacional y personal.

Muchos detalles de la biografía de Boris Johnson resultan sorprendentes, como que, por ejemplo, no naciera en el Reino Unido sino en Nueva York. Hasta 2015 mantuvo la doble nacionalidad, estadounidense y británica, pero en ese año renunció a la americana para poder acometer con mayor determinación su salto a la política nacional, pues habría sido extraño un Primer Ministro del Reino Unido que a su vez fuera ciudadano americano. Su vida ha estado marcada por la polémica, su forma de afrontar cualquier crisis o decisión nunca ha dejado a nadie indiferente y lo cierto es que él jamás ha ocultado ir contracorriente, aun cuando sus decisiones han sido cuestionables o poco aplaudidas.

Pero todo dio un giro dramático en 2020, cuando Johnson apenas llevaba tres meses en el cargo de Primer Ministro electo. La crisis del covid se vino encima de Downing Street y afectó a las decisiones de su gobierno exactamente igual que a todos los mandatarios del mundo. Pero Johnson tenía sobre su cabeza dos tormentas perfectas sumadas a la pandemia: un difícil divorcio con su ex mujer, Marina Wheeler, y una gestión compleja del Brexit, el proceso de separación con Europa que él mismo avaló y que ahora le traía más problemas que alegrías. Pero la gestión del confinamiento de todo Reino Unido fue su principal desvelo, en marzo de 2020, apenas tres meses después de haber jurado el cargo electo, pues las muertes empezaban a multiplicarse y en gobierno debía poner solución a una ingente cantidad de incógnitas para las que no tenían respuesta.

En el hogar del Primer Ministro vivía Johnson junto a Carrie Symonds, su pareja 26 años más joven que él. Los planes de boda tuvieron que interrumpirse a raíz de la crisis mundial, pero eso no evitó que ella se quedara embarazada y el primer hijo de esta relación naciera en Downing Street. Johnson, que no había mostrado demasiado interés en aplicar medidas restrictivas sobre el uso de mascarillas en Reino Unido, contrajo COVID de gravedad y tuvo que ingresar en la UCI mientras el futuro del país se oscurecía aún más tras los problemas en la sanidad, el impacto económico y la crisis del Brexit en pugna constante.

De entre todos los políticos del planeta, Johnson es sin duda uno de los más reconocibles. Su perfil rubio y despeinado, su acento profundamente británico y una forma de moverse y expresarse ruda y algo indeterminada. ¿Cómo encontrar a un actor capaz de hacerlo verosímil? Kenneth Branagh ha sido el encargado de poner la piel pero también el corazón bajo la caracterización de Primer Ministro para This England, esta serie de seis capítulos que retrata la vida del mandatario durante los primeros pulsos de la crisis COVID y a lo largo de los meses siguientes. El actor de 60 años, apenas dos más que Johnson, siempre se ha caracterizado por su gusto por los dramas shakespearianos, y cierto compromiso social a la hora de retratar el Reino Unido en clave histórica, como su reciente film Belfast por el que obtuvo un Oscar al mejor guión. El objetivo de Winterbottom recurriendo a un rostro tan conocido como Branagh era recordarnos que no estamos viendo un documental, sino una reconstrucción.

This England se estrena el 31 de octubre en Movistar+, y guarda similitudes con otros proyectos de aroma apocalíptico, como la galardonada y aclamadísima Years and Years en la que vemos a una excepcional Emma Thompson interpretando el papel de Primera Ministra muy dada a los comentarios explosivos, en plena gestión de un futuro incierto y casi distópico, como de hecho fue el mandato de Boris Johnson.