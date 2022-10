La gran noche de Emily, hija de Gloria Estefan, acompañada de su novia

La gala de los premios 'La Musa' que se celebró anoche en el Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, en Florida, reunió a muchas estrellas de la música. Además de Juanes, Yotuel Romero, Pitingo, Desmond Child o Manuel Alejandro, acudieron también Emilio y Gloria Estefan, que se mostraron muy orgullosos de su hija Emily. La joven artista vivió una cita inolvidable, ya que fue la encargada de presentar la gala junto al actor, modelo y cantante venezolano Gabriel Coronel.

Juntos posaron en esta foto para el recuerdo en la que también aparece Gemeny Hernández, la novia de Emily desde hace cuatro años. Gemeny, que también es artista y, además, estilista, no quiso faltar en la gran noche de los Estefan demostrando que es una más de la familia.

Tanto Emily como Gemeny se decantaron por coordinar sus looks con tonos similares, aunque cada una con su propio estilo. La hija de Emilio y Gloria Estefan causó sensación con un diseño realizado con cartas de la baraja y pantalones de campana negros, mientras que su novia lució una minifalda con unas originales medias y un llamativo top de escote halter con fajín.

Además de compartir su vida personal, la pareja también comparte su faceta laboral, ya que tienen un podcast juntas que se llama In Our Own World with Gem & Em (En nuestro propio mundo) que cuenta ya con 24 episodios en la que hablan de todo tipo de temas. El pasado mes de mayo, Spotify lo incluyó en la lista de los mejores podcast de 2022.

"Creada para crear" es la frase que Gemeny tiene puesta en la biografía de sus redes sociales, donde suele compartir fotos de su día a día, vídeos divertidos que hace con Emily y otros amigos, algunos extractos de sus podcast... y los trabajos que hace como estilista. Así de conjuntadas las vimos también el pasado mes de junio, cuando acudieron al estreno de la película El padre de la novia que tuvo lugar en el MDC's Tower Theater de Miami.

Emily y su chica nunca se han ocultado, de hecho, siempre han presumido de amor en el mundo virtual. Empezaron a salir en 2016 pero no hicieron público su noviazgo hasta 2017, cuando asistieron juntas al homenaje que recibió Gloria Estefan en el Kennedy Center de Washington. Al celebrar su primer aniversario, Emily describió a su novia como "delicada, audaz, inteligente, importante, honesta, cariñosa, divertida (pero no más divertida que yo), valiente, compasiva, paciente, ruda, talentosa y la más hermosa".

Aunque Emily y su madre está ahora más unidas que nunca, su relación pasó por algunos altibajos. Cuando la hija de la cantante cubana confesó en casa que le gustaban las mujeres, no obtuvo la respuesta que esperaba y los malentendidos hicieron el resto. Gloria priorizó en ese momento la salud de su madre, una mujer muy conservadora que pensó que no lo aceptaría. Afortunadamente, tal y como ellas mismas contaron, acudieron a terapia para charlar y resolver todo en familia.