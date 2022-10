Elsa Anka, a punto de ser abuela, cuenta cómo se encuentra su hija tras salir de cuentas

Loading the player...

Lidia Torrent y Jaime Astrain podrían convertirse en papás en cualquier momento. La presentadora salía de cuentas el 13 de octubre, pero la niña, a quien han decidido llamar Elsa, todavía no ha nacido. "En un nuevo capítulo de A ver si nace nuestra hija, ayer esta señora salía de cuentas, pero las cuentas no salieron. Era un chiste muy fácil", ha bromeado el modelo en un vídeo que ha compartido con sus seguidores mientras ambos se dirigían al médico. Mientras tanto, Elsa Anka, madre de Lidia, acudía este jueves al estreno de Matilda, El Musical y, sin poder contener sus nervios por la llegada de su nieta, ha contado cómo están viviendo este momento y qué tal se encuentra su Lidia, además de desvelar quién estará en el momento del parto. Dale al play y no te lo pierdas.

