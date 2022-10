¿Recuerdas a Priscilla Delgado, la niña de 'Los Protegidos'? Ahora es una veinteañera que triunfa en EEUU

Si eras fan de Los Protegidos, la conocida serie de Antena 3, quizás recuerdes a Lucía, la niña de la familia. Pues diez años después del final de la ficción, la actriz que le daba vida, Priscilla Delgado, triunfa al otro lado del charco como parte del elenco de una estadounidense. Se trata de Ellas dan el golpe o A league of their own, una produccción de Prime Video que narra la historia de un equipo de béisbol femenino en el momento en el que Estados Unidos decide dar protagonismo a su liga tras la marcha de la mayoría de los hombres a la Segunda Guerra Mundial.

Priscilla interpreta a una de las protagonistas, Esti González, y con su participación en A league of their own se abre las puertas al mercado estadounidense por primera vez en su carrera, tras haber participado en producciones españolas de renombre como Julieta, de Pedro Almodóvar. Para esta actriz de 20 años la vida cambió cuando decidió mudarse a Estados Unidos para probar suerte en Hollywood, y casi casi consiguió hacerse con uno de los papeles más populares y virales de los últimos años, el de Max en Stranger Things. Quedó finalista, pero fue Sadie Sink quien se quedó el trabajo.

La familia de Priscilla ha sido su gran apoyo, porque en 2019, cuando solo le quedaba un año para terminar la secundaria, decidieron mudarse a Estados Unidos para que la joven estudiara en Orange County School of the Arts, situado en el barrio de Santa Ana, en California, de donde han salido actpres tan populares como Ashley Benson, Pedro Pascal o Justice Smith, entre otros. Se trata de una escuela de lo más exclusiva que admite solo al 11% de los que desean asistir y que cobra 36.000 euros anualmente a sus alumnos.

Mientras continuaba estudiando, Priscilla iba yendo a castings y se enfrentaba a la crueldad de Hollywood. Sin embargo nada más terminar su etapa escolar llegó el COVID y su familia decidió volver a Puerto Rico, donde nació la actriz, para acompañar a los suyos en estos momentos tan difíciles. Por suerte, pronto pudo volver a la acción y consiguió su primer papel en una ficción estadounidense en Ellas dan el golpe, reboot de la pelícual de los 90 protagonizada por Geena Davis, Tom Hanks y Madonna, entre otros. También ha rodado la película hispana El club de los lectores criminales, que se encuentra actualmente en postproducción y pronto verá la luz.

El personaje de Esti ha sido para ella todo un regalo, porque como en su caso está recién llegado a Estados Unidos y tiene que adaptarse a un nuevo mundo. Sin embargo, en la vida real Priscilla habla un inglés perfecto en el que apenas se nota siquiera un acento que pueda dar pistas sobre su origen latino o sus años en España. "Está habiendo una oportunidad inmensa para los extranjeros, para gente latina... Creo que he llegado en un momento muy especial en la industria", decía este verano en un evento promocional de la serie.