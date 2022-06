Sadie Sink, excuñada de Taylor Swift y favorita de 'Stranger Things', el icono de la generación Z

Largo pelo pelirrojo claro, ojos azules enmarcados por unas cejas pobladas en un rostro lleno de pecas... esa es Sadie Sink, una belleza tan única e inigualable como natural y juvenil. Tiene 20 años y ya se ha convertido en una de las actrices más buscadas de Hollywood gracias a su participación en Stranger Things, ficción a la que se unió en la segunda temporada, habiendo visto ya el boom en el que se convirtió la serie de los hermanos Duffer poco después de su estreno. Su peso en la trama ha ido creciendo año tras año, y se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de los primeros episodios de esta última edición, que terminará con los dos capítulos finales el 1 de julio.

- Sadie Sink, la actriz de moda inspira todas las tendencias en maquillaje del año

VER GALERÍA

Más allá de ese pelo recogido con un coletero ochentero, sudadera y vaqueros con zapatillas, un look atemporal que Sadie podría hacer funcionar también en el presente, la actriz está viviendo su mejor momento hasta la fecha. Desde su estreno en la producción de Netflix ha participado en cinco películas y tiene otras dos pendientes de estreno. No solo eso, sino que se ha ganado el corazón de los millones de swifties que la vieron dar vida al personaje principal del primer corto de Taylor Swift como directora. Hablamos de All Too Well, el videoclip transformado en historia visual de la versión de 10 minutos del tema que originalmente se estrenó con el disco Red en 2012.

- Sadie Sink, de Stranger Things, la sonrisa del éxito

VER GALERÍA

El corto cuenta la historia hasta cierto punto autobiográfica de Taylor Swift y, supuestamente, su relación con Jake Gyllenhaal, a quien da vida Dylan O'Brien. Sadie Sink es una joven inexperta, enamorada y tímida que no hace más que enzarzarse en peleas con su novio, que la desprecia y la minusvalora. Una carta de amor pero también de despecho que la cantante habría escrito hace una década para después acortarla y que cupiera en el tiempo que suelen durar las canciones tradicionales en vez de los 10 minutos originales. "Es alguien con quien siempre había querido trabajar, pero nunca pensé que ocurriría porque no pensé que nuestros caminos se cruzarían de ninguna manera", compartía. "Es una persona increíble, inteligente, humilde", explicó, asegurando que había sido una oportunidad muy buena de salirse del papel de Max en Stranger Things.

VER GALERÍA

Porque Sadie es muy fan de Taylor Swift, de hecho ha asegurado que su canción más escuchada en 2021 fue The 1, del álbum Folklore. Aunque sería August la que la salvaría si se encontrara en la misma situación que la de su personaje en Stranger Things. Pero su relación con la cantautora va mucho más allá de la profesional y de la admiración de una seguidora: ¡durante un tiempo fueron concuñadas! A pesar de que nunca se confirmó su relación, la actriz fue fotografiada en actitud cómplice con Patrick Alwyn, el hermano menor de Joe, que tiene actualmente 27 años. Sin embargo, por el momento parece que la intérprete está soltera de nuevo. "Ahora me siento más cómoda, no solo en mi vida personal sino también en la profesional", aseguraba en su 20 cumpleaños. "Era muy tímida cuando empecé, porque todo era nuevo y daba miedo, pero ha estado bien superarlo, ahora creo que puedo decir lo que pienso un poco más", compartía con People.

VER GALERÍA

- Taylor Swift revela por qué Jake Gyllenhaal rompió con ella y lo mucho que le dolió

Sadie asegura que una de las cosas que más le gusta es pasar tiempo con su familia, algo que puede apreciarse en las fotos que publica con sus hermanos. Tiene tres, dos chicos y una chica, que interpretó a la versión más joven de la actriz en la última temporada de Stranger Things. Pero también tiene una relación muy especial con su compañera de reparto, Millie Bobby Brown, que tiene dos años menos que ella. Las dos son grandes amigas, e incluso se han ido a las vacaciones con sus respectivos padres.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Icono 'gen z'

En lo que respecta a la moda, Sadie es todo un icono para la generación Z. Tanto es así que varias marcas han contado con ella para la primera fila de sus desfiles o para compañas publicitarias. La joven y su melena pelirroja representan al nuevo talento que viene listo para hacerse con el control de Hollywood, y a pesar de que apenas comparte nada de su vida privada en las redes sociales, cada una de sus publicaciones se convierte en objeto de escrutinio. Sus estilismos casual chic, sus cejas despeinadas y su naivité conquistan a cualquiera.