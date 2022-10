Violeta Mangriñán explica la verdadera relación que tiene con su suegra

Su hija Gala nació el pasado mes de julio y desde entonces Violeta Mangriñán ha compartido cómo está viviendo la experiencia de la maternidad junto a su pareja Fabio Colloricchio. Muy emocionada contaba cómo se habían adaptado a su nueva vida y la ayuda que tienen de su familia que, aunque no residen en la misma ciudad, viajan para estar con ellos y con la pequeña. Una de las últimas visitas que ha recibido es precisamente la que ha desatado algunos comentarios a los que Violeta no ha dudado en responder. En uno de los vídeos que mostró de su pequeña durmiendo se escuchaba una conversación de fondo entre su suegra, Alicia Quintana, y ella en la que parecían discutir. Al menos así lo interpretaron sus seguidores, algo que la influencer ha negado asegurando que ha habido un malentendido.

Violeta ha explicado que la madre de Fabio les estaba recomendando un vídeo de meditación que a ella le funciona muy bien. “Nos estaba diciendo que lo escuchemos con Gala y cuando estemos estresados” apunta la influencer. “Tengo una relación estupenda con mi suegra, no sé por qué a la gente eso le extraña cuando debería ser lo normal, es la madre de mi novio y la abuela de mi hija” dice, asegurando que nunca han tenido problemas y que es una persona excelente. “Voy a llevarme bien siempre con ella, esté con Fabio o no, porque es un ser de luz y una excelente persona, no he tenido jamás una discusión con ella en tres años y medio”. Concluye asegurando que no comprende cómo se puede interpretar que están discutiendo.

Enfrentamiento en Supervivientes 2019

En el pasado sí que hubo cierta tensión en la familia. Fue durante la participación de Fabio y Violeta en el reality Supervivientes 2019, un programa en el que se conocieron y se enamoraron (ella rompió la relación que mantenía entonces). En uno de los debates de Conexión Honduras, las madres de cada uno de ellos les defendían, lo que provocó un enfrentamiento entre ellas. La madre de Violeta, Elvira, dijo que todavía tenía cariño a Julen, expareja de su hija, y que no le gustaba el cantante para su hija. “El italo-argentino es un canalla. Me pareció mal lo de la ropa. Si empiezas una relación, no debería ser así (…) no actuó bien cuando no le pasó la ropa a través de la verja” dijo en referencia a un detalle de la convivencia.

A Alicia, madre de Fabio, no le gustaron estas palabras y respondió. “En qué se basa para decir que es un canalla. Su hija no tiene cinco años y podía buscarse la ropa. En la vida hay que dar para recibir. Creo que tiene que ir al plató a defender a su hija, no a juzgar a los demás. Y el italo-argentino se llama Fabio, que ni siquiera lo nombró”. Un duro desencuentro tras el que hicieron las paces. “Ya hablamos de esto en el viaje e hicimos las paces. No guardo rencor” dijo Alicia días después. La relación de la pareja superó el programa y se ha ido consolidando con el paso del tiempo.

Ahora tienen emocionantes planes de futuro pues, al nacimiento de su hija, se unirá pronto la mudanza a la nueva casa que están construyendo en Valencia. Aunque pensaban hacerla a finales de este año, han tenido que retrasarla hasta enero de 2023 debido a que las obras no estarán terminadas hasta noviembre y esta etapa coincide con una apretada agenda profesional de Violeta.