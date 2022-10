Diego Garisa, así es el actor que protagoniza el nuevo videoclip de Aitana

Aunque ya la había cantado en sus últimos conciertos, no ha sido hasta ahora cuando Aitana Ocaña ha lanzado el videoclip de su nueva canción, Otra vez. Como era de esperar, el tema ha causado sensación entre sus fans y ya ha superado las 710.00 visualizaciones en YouTube, colándose en el 'top 10' de las tendencias de música. "Otra vez besé tu boca y se siente tan fría; dime si tienes otra y te aburrió la mía; Yo pensaba que tus besos nunca me cambiarían pero me equivoqué. ¿Y ahora como sigo sin ti?", canta la artista en este vídeo que parece una película y tiene una estética muy cuidada.

- El 'percance' de Aitana del que nadie se dio cuenta en su último concierto

VER GALERÍA

Aitana no está sola, sino que le acompaña otro protagonista. ¿De quién se trata? Puede que todavía no le conozcas pero si has visto la serie Bienvenidos al Edén seguro que le tienes fichado. Nos referimos al actor zaragozano Diego Garisa, quien ha confesado la ilusión que le ha hecho poder trabajar con Aitana. "Esta profesión tiene cosas surrealistas... Gracias @aitanax por el sueño cumplido. ¡¡Por dentro sigo chillando!! El videoclip de Otra vez está fuera. ¡Dadle mucho amor!", ha escrito emocionado en sus redes sociales.

- Laura Escanes, Aitana y Ester Expósito: unidas por este tatuaje

"GRACIAS. Eres taaaaan bonito", le ha respondido la cantante catalana. El nuevo trabajo de Aitana y Diego ha sido recibido con gran alegría por sus seguidores y por muchos compañeros de profesión, como es el caso de los actores María Pedraza: "Estoy en bucle"; Lucía Guerrero: "¡Tooooma!"; Amaia Aberasturi, Santi Crespo...

VER GALERÍA

Su trabajo más conocido ha sido, como decíamos, la serie de Netflix Bienvenidos al Edén, pero a sus 23 años, Diego Garisa ha hecho muchas cosas más. Estudió un Grado en Artes Escénicas en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza (2016 - 2020) y ha hecho varios cursos intensivos de interpretación e improvisación musical.

Diego también tiene formación en acrobacias y en danza contemporánea, danza urbana y commercial dance. Ha participado en varios cortometrajes, en la segunda temporada de la serie Desaparecidos y en teatro ha formado parte de las obras La tempestad, Microamores, Los ladrones somos gente honrada, Así que pasen cinco años, Flock...

VER GALERÍA

VER GALERÍA

- Aitana hace honor a su canción luciendo tipazo en Ibiza: 'Esa figura está pa' una escultura'

Gira al otro lado del charco

En estos momentos, Aitana se encuentra en México, donde está a punto de iniciar su gira '11 Razones + Tour'. La que fuera concursante de Operación Triunfo 2017 está muy emocionada con su periplo al otro lado del charco, donde ya ha empezado a recibir el cariño de todos sus seguidores. De hecho, en casi todos sus conciertos ha colgado el cartel de "entradas agotadas". Después de sus actuaciones en suelo mexicano, la artista visitará Chile, Argentina y Uruguay, donde terminará el próximo 26 de noviembre antes de regresar a España.