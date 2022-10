Isabel Preysler cuenta cómo está Tamara Falcó y lo que piensa de las disculpas de Iñigo Onieva

No están siendo semanas fáciles para Tamara Falcó, pero si algo no le ha faltado en este difícil proceso es el apoyo y el cariño de su familia. Isabel Preysler le abrió las puertas de su casa que, por otro lado, siempre están abiertas para sus hijos, pero nunca hasta ahora se había pronunciado sobre la ruptura. Ha sido en un entrega de premios celebrada en Madrid, a la que ha acudido con su pareja, Mario Vargas Llosa, galardonado como Madrileño del Año, cuando ha contado cómo se encuentra la marquesa de Griñón en estos momentos. "Es un alivio que ella esté tranquila", asegura Isabel que ha confirmado lo que su hija se ha encargado de demostrar en cada una de sus apariciones públicas tras la ruptura: que está serena, con ánimo y rodeada de los suyos.

Isabel ha dicho que su hija se encuentra "estupendamente" tan solo un día después de que Iñigo Onieva reapareciese ante los medios de comunicación para pedir nuevamente perdón a la que ya es su ex. A pesar de que no ha podido ver las declaraciones del ingeniero, ha tenido muy buenas palabras para este gesto. "Me parece muy bien, muy cariñoso de su parte", ha afirmado. Por su parte, Mario Vargas Llosa, entusiasmado por el premio que le entregaba el Ayuntamiento de Madrid, ha insistido en que apoya totalmente a Tamara.

También Xandra Falcó, presente en el evento, ha hablado por primera vez sobre la situación de su hermana, de la que ha asegurado que "se encuentra feliz tras la decisión" y que lo que necesita en estos momentos en tranquilidad. Al igual que Isabel Preysler, no ha visto la intervención de Iñigo de este fin de semana, y se ha limitado a decir que el joven le caía bien.

"Aprovecho para pedir de nuevo perdón a Tamara, lo haré las veces que haga falta. Es algo que me tiene totalmente destrozado y de lo cual me arrepiento, el haberle hecho daño y haberle fallado", afirmó Iñigo Onieva este domingo frente a la nube de reporteros y cámaras que le rodeaba. "Si ya es duro de por sí haberla perdido, toda esta repercusión mediática que está teniendo lo complica mucho más, por lo tanto no tengo nada que celebrar", apostilló en sus primeras palabras en público tras la sonada ruptura.