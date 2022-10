'Cuéntame cómo pasó' se despide de uno de sus compañeros, el actor Francisco Merino

El actor Francisco Merino, el recordado don Vicente de la serie Cuéntame, ha fallecido a los 91 años de edad. El intérprete español era uno de los grandes secundarios del cine, teatro y televisión y será recordado por su participación en series como El Comisario, Los Serrano y Cuéntame cómo pasó. "Nos deja el actor Paco Merino a los 91 años de edad. Descansa en paz #DEP", confirmaba la Unión de Actores y Actrices Precisamente de ese mismo organismo recibía en 2008 el Premio de la Unión de Actores a toda una vida, aunque siguió trabajando hasta 2014 en la serie Bienvenidos al Lolita.

Cuéntame, la serie en la que trabajó durante catorce años ha querido dedicarle una sentida despedida. "¡Hasta siempre compañero! Francisco Merino, Don Vicente, el médico que visitaba a domicilio a los Alcántara, ha fallecido a los 91 años. El actor formó parte de nuestra familia desde su aparición en el primer capítulo", señalaban desde su cuenta oficial. Merino tuvo que retirarse debido a una enfermedad degenerativa. "Las facultades no me permitían estar todo lo bien que yo me exijo a mí mismo", declaró en una entrevista.

Pepón Nieto ha querido darle un último adiós con unas emotivas palabras. "DEP Paco Merino. Buen viaje compañero. Un placer aprender y compartir escenas y vida contigo", escribía y enviaba un cálido abrazo a toda su familia, en especial a su hija Blanca, quien heredó de su padre la pasión por la interpretación.

Destacadas figuras reconocidas del mundo de nla interpretación han querido despedirse de Merino como Silvia Marsó, Eduardo Noruega, Itziar Castro y Juan Diego Botto. "Que descanse en paz Francisco Merino, un magnífico actor y compañero que ha fallecido hoy. Siempre que fallece un actor que no hacia personajes protagonistas dicen ‘secundario’. Los actores no son protagonistas, ni secundarios, ni de reparto, los actores somos Eso, actores. Los que son secundarios o protagonistas son los Personajes, pero un actor es un actor siempre, igual de importante y necesario. Buen viaje a la luz, compañero”, reivindicaba la actriz Josele Román.

Durante los más de cincuenta años que duró su larga trayectoria participó en series como Siete vidas, El Comisario, Los Serrano, Cuéntame, El internado, Ay Señor, señor, El rey o Águila Roja. Entre las películas en las que participó, más de medio centenar, destacan título como Un franco, 14 pesetas, Todos a la cárcel o Bajarse al moro. Y en teatro inolvidables son sus representaciones en Réquiem por un girasol, Nuestra Natacha, La truhana, Luces de bohemia o Los últimos días de Emmanuel Kant.