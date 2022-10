Primera foto de Janet Jackson y sobrina Paris juntas desde el funeral de Michael Jackson

Janet Jackson y su sobrina Paris han protagonizado la foto del reencuentro. En una instantánea publicada en el perfil oficial de la hermana de Michael Jackson, tía y sobrina aparecen juntas en público durante una velada en la Semana de la Moda de París. Unidas y en aparente buena sintonia, Janet y Paris Jackson posan como dos grandes divas en un sillón para inmortalizar el momento, Paris con gafas de sol, botas altas y vestido lencero, mientras que Janet lucía una camisa blanca, traje gris con corbata y el pelo recogido con un lazo.

"Qué bueno ponerse al día con mi hermosa sobrina Paris Jackson", señalaba la intérprete, a lo que la hija de MIchael Jackson contestaba con un corazón negro. Se trata de la primera imagen pública de las dos juntas desde que se celebrase el funeral en memoria de Michael Jackson en julio de 2009. Entonces Paris era una niña de once años que no pudo contener las lágrimas al dedicar unas palabras a su fallecido papá y era consolada por sus tías, Janet y La Toya Jackson. Esa quizá es la última foto de la familia toda unida mientras entonaba la canción Heal the world al final del funeral.

Desde entonces Paris, de 24 años, ha tratado de mantener su relación con su familia en privado. La hija del rey del pop no asistió a los Billboard Music Awards 2018, mientras que su hermano Prince, su abuela Katherine y su tía Rebbie estaban allí para apoyar a Janet el día que recibiá el prestigioso honor, pero no porque no quisiera, sino porque nadie la avisó. "Nadie de mi familia me habló del premio. No tenía ni idea hasta que me enviaron spam con odio", aclaró. Desde entonces, han lidiado con los rumores sobre su relación, pero ella los ha zanjado una y otra vez: "Janet y yo no hemos discutido en más de 6 años, basta con estos estúpidos rumores. No tengo nada más que amor por mi familia y todos lo saben".

-EXCLUSIVA: Janet Jackson, una supermamá de paseo con su adorable 'mini-yo'

VER GALERÍA

Previamente ya se había dirigido tanto a seguidores como detractores para evitar que controlasen la relación que ella mantiene con su familia: "Estimados seguidores de las redes sociales, amigos, acosadores, amantes y enemigos, y compañeros caminantes lunares: por favor, no me digan/exijan/traten de controlar cómo manejo mi relación con las personas en mi vida, específicamente mi familia".