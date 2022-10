Primeras palabras de Laura Ponte tras su trasplante de córnea: 'Todo ha salido fenomenal'

Laura Ponte continúa con éxito su recuperación, hemos podido ver a la modelo este fin de semana saliendo muy sonriente del hospital de la Paz en Madrid tras haberse sometido a un trasplante de córnea. “Todo ha salido fenomenal”, ha confirmado la exmujer de Beltrán Gómez Acebo a los medios allí presentes. Es la segunda vez que tiene que ser intervenida tras el accidente que sufrió el pasado verano en su ojo izquierdo pero los médicos le han asegurado que con un buen tratamiento es posible que en seis meses pueda ya recuperar la visión.

Acompañada por su madre, que desde que la modelo ingresó en la clínica el pasado viernes no se ha separado de ella en ningún momento, Laura ha atendido amablemente a los medios explicando el largo camino que aún le queda por delante para su total recuperación. Un proceso para el que va a necesitar “mucha tranquilidad y paciencia”. “Súper contenta” tras la operación, planea ahora “descansar y coger fuerzas en casa”, antes de acudir el próximo lunes a revisión. En cuanto al tratamiento, ha explicado que “Ahora me toca estar en casa tranquila, muchas gotitas, reposar y volver el lunes a revisión”, confirmando que desde que ingresó el viernes para someterse a la operación todo había transcurrido según lo esperado: “Ha ido todo muy bien, me han tratado fenomenal, La Paz es el mejor hospital de Madrid, todo el mundo ha sido encantador y yo he dormido mucho” reconocía a la salida del centro, todavía un poco aturdida tras la operación.

La empresaria y diseñadora sufrió un accidente el pasado mes de junio y perdió la visión del ojo izquierdo. Fuerte y resignada, Laura está dando muestras de una gran entereza y se muestra en todo momento muy positiva. El pasado 9 de junio celebró su 47 cumpleñaos con un reflexivo mensaje lleno de buenas esperanzas para el futuro: "Celebraré cada día de este año.Llegué con los deberes hechos ,que no ha sido fácil.Pero aquí ando,positiva y más tranquila.Dentro de poco el Atlántico. Brindo por los valientes, los solidarios,y todos los que me han cuidado. Por la suerte de amigos y familia que tengo.Este año, más de todo lo bueno ,y energía para el tiempo extraño al que hemos llegado.Felices días y mejores sueños."

Desde que empezara este bache de salus que afronta, los mensajes de apoyo que recibe de sus amigos y compañeros de profesión son muchos, horas antes de la intervención la modelo Esther Cañadas le mandaba un “¡Ánimo, estamos todos contigo!”, “Todo va a salir bien” le aseguraba Ariadne Artiles, que acaba de dejar Canarias para trasladarse de nuevo a Madrid con la familia. Judith Mascó le mandaba varios corazones y también María Zurita, la hija de la infanta Margarita de Borbón, le ha hecho llegar todo su cariño. Cabe recordar que Laura, a pesar de estar separada del padre de sus hijos sigue manteniendo una estupenda relación con toda la familia de Beltrán Gómez Acebo.

“No es ninguna broma perder la visión de un ojo pero hay cosas mucho peores. Estoy en las mejores manos, muy tranquila en ese sentido” declaró a El Español en una de sus primeras entrevistas tras el accidente. “Primero me hicieron una operación para salvar el agujero que se me había hecho en la córnea y ahora el trasplante. Si todo va bien, que ojalá, recuperaré la visión” explicaba llena de esperanza tras este bache de salud que ha paralizado momentáneamente todos sus planes.